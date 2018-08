Vor vierzig Jahren wurden in Totzenbach erstmals die Tennisschläger geschwungen, am Samstag, 4. August, wird ab 16 Uhr, das Jubiläum am Tennisplatz tüchtig gefeiert. Im Juli 1978 wurde am Tennisplatzgelände hinter dem Totzenbacher Schloss erstmals der kleine gelbe Ball gespielt. Franz Hofbauer, eines der Gründungsmitglieder des Vereins erinnert sich: „Ich bin in den 70er Jahren jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Im Vorbeifahren über die Hinterbergstraße ist mir das Grundstück ins Auge gesprungen.“

Sammelaktion als Grundstein für Tennisanlage

Der Verein der Freunde Totzenbachs diente als Rechtsträger für das Unternehmen. 1976 wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, die Gemeinde kaufte für den Verein das Grundstück an. Mit einer großen Sammelaktion konnten die notwendigen Mittel für den Bau von zwei Plätzen aufgestellt werden und der Pottenbrunner Alfred Vogel, der in dieser Zeit bei der großen Eisenbahner-Sportanlage in Wien arbeitete, stellte das notwendige Know-How zur Verfügung. Der damals größte Arbeitgeber Kirchstettens, die FMW stellte sich mit besonders großzügiger Unterstützung ein und errichtete das Klubhaus und die Umzäunungen.

Preisverleihung in den 1980ern: Maria Wanderer, Julius Schleifer, Anna Gröss und Bürgermeister Josef Friedl. | NOEN

Anfang der 90er Jahre wurde die Anlage um einen weiteren Platz erweitert, Mitte der 1980er wurde eine Mannschaft gegründet, die am überregionalen Meisterschaftsbetrieb teilnahm. Klubmeisterschaften und Ranglistenmatches füllten die Saison und zogen auch den einen oder anderen Kiebitz an.

Die Vision der Gründer ist in Erfüllung gegangen: „Wir haben uns in den 1970er Jahren schon mit der Idee getragen, etwas für die jungen Leute im Dorf zu tun. Der Tennisplatz sollte Treffpunkt sein“, so Hofbauer. Binnen kurzer Zeit hatte der Verein über 100 Mitglieder, ein Stand, der bis heute in etwa gehalten werden konnte.

Auch dritter Platz wurde wetterfest gemacht

Vor rund zehn Jahren wurde das Vereinshaus ausgebaut, jüngst auch der dritte Platz technisch saniert und zum Allwetterplatz umgebaut. Seit zehn Jahren firmiert der Verein als selbstständiger „UTC Totzenbach“. Tradition hat nach wie vor die Jugendarbeit: Seit den 1980er Jahren gibt’s Tenniscamps im Sommer und eine Jugend-Mannschaft, die viele Jahre vom begeisterten Tennis-Trainer Plutsch geleitet wurde. Sein würdiger Nachfolger ist „Juley“ Schleifer. Sein Vater war jahrelang Obmann des Vereins in der Gründerzeit. Es gibt eine enge Kooperation mit der Volksschule Kirchstetten, über das Pilotprojekt „Schule, Essen, Tennis“ konnten wieder Kinder an den Verein gebunden werden. Obmann Peter Grassmann führt regelmäßige Kindertrainings und Tennisstunden durch.