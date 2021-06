Die Musikschule Laabental feiert heuer ihr 30-jähriges Bestehen. Ein großes Fest hat wegen den Corona-Maßnahmen noch nicht stattgefunden. Schulleiterin Agnes Zehetner und ihr Team haben aber eine andere Möglichkeit gefunden, um auf das Jubiläum aufmerksam zu machen.

Eine Video-Aktion wurde gestartet. Jeden Tag präsentieren Schüler auf der Facebookseite der Musikschule und auf der Videoplattform „YouTube“ ihr Talent. Von Mozart und Disney-Klassikern wie „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ bis hin zu Eigenkompositionen: Auf den Plattformen können schon einige Videos angesehen werden. „Das ist der erste Teil. Ein kleines Konzert oder zwei, je nachdem wie viele mitmachen wollen, sind für den Herbst angedacht“, erzählt Zehetner, die selbst Schulungen absolviert hat, damit sie als Covid-19-Beauftragte fungieren kann.

„Einige Schüler belegen zwei oder sogar drei Fächer.“ Schulleiterin Agnes Zehetner

Mittlerweile läuft in der Musikschule – unter Einhaltung der Corona-Regeln – wieder Normalbetrieb. „Was ich verstärken möchte, ist die musikalische Früherziehung, weil hier jetzt weniger Kinder waren, die neue Kollegin aber unglaublich kreativ und lustig ist und wirklich tolle Stunden anbietet“, erklärt die Schulleiterin. Die musikalische Früherziehung soll auch direkt in den Kindergärten vor Ort stattfinden. „Es wäre kein zusätzlicher Fahraufwand für die Eltern“, so Zehetner. Auch den Orchester-Betrieb will die Leiterin wieder ankurbeln. Der Popular- und Jazzmusik-Schwerpunkt ist bei den Schülern beliebt.

Musikschule punktet mit großem Angebot

Was die Musikschule Laabental in den vergangenen 30 Jahren besonders ausgezeichnet hat, war immer das breite Angebot. Da sind sich Zehetner und auch der ehemalige Schulleiter Peter Aschenbrenner einig: „Die Musikschule Laabental gehört zu den kleinsten Schulen in Niederösterreich, aber das Angebot ist fast wie bei den ganz Großen.“ Beinahe 30 verschiedene Hauptfächer gibt es in der Musikschule, darunter sind Basisinstrumente wie Klavier und Gitarre, aber auch „Musik am Computer“ oder die irische Flöte können sich die Schüler aussuchen. Dazu werden mehrere Ergänzungsfächer angeboten, wie zum Beispiel Komposition oder eben Orchester. „Einige Schüler belegen zwei oder sogar drei Fächer. Wenn man sich die Videos genau durchsieht, kann man das heraussehen. Das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit und zeigt den Zuspruch, den die Musikschule hat“, sagt Zehetner.

Peter Aschenbrenner, der sich im Dezember 2019 in die Pension verabschiedet hat, würde sich freuen, wenn sich die Musikschule in den nächsten Jahren „weiterhin so positiv entwickelt. Es ist einfach eine Freude, wenn man sieht, dass die Kinder Spaß haben und dass die Musikschule geschätzt und angenommen wird, das war immer wichtig“, erzählt er im NÖN-Gespräch. Die Musikschule Laabental unterscheidet sich aber nicht nur durch ihr Angebot von anderen Einrichtungen, auch die Atmosphäre, die herrscht, wird stets als „entspannt“ beschrieben, wie Zehetner sich erinnert: „Das haben mir schon die Kolleginnen erzählt, wie ich hier noch als Lehrerin angefangen habe. Ich glaube, wir haben uns gut zusammengefunden.“

Gegründet wurde die Musikschule Laabental 1991, nachdem das ein Jahr zuvor in Kraft getretene erste Musikschulgesetz in der Musikschule Neulengbach für Trubel sorgte. Die Gemeinden Altlengbach, Brand-Laaben und Neustift-Innermanzing entschieden sich, eine eigene Einrichtung zu gründen. Peter Aschenbrenner, der in Neulengbach als Musiklehrer tätig war, konnte als Leiter der Schule gewonnen werden. Er startete mit neun Lehrkräften und 149 Schülern in das erste Schuljahr.

Aktuell gibt es 187 Talente, die in der Musikschule Laabental Unterricht nehmen. Mit den Sing- und Bläserklassen in den Volksschulen werden insgesamt 367 Schüler auf ihrem musikalischen Weg begleitet. Dabei werden sie von 15 Lehrkräften ausgebildet. Kooperiert wurde in der Vergangenheit aber nicht nur mit der Volksschule. „Zwei Meilensteine waren sicher die Kooperationen mit der Hauptschule, heute Mittelschule, 2004 und 2008“, sagt Aschenbrenner.

Seit seiner Verabschiedung im Dezember 2019 konnte aufgrund von Corona kein Musikschul-Konzert mehr stattfinden. „Das Konzert war sein letztes und mein erstes“, sagt Zehetner, die hofft, dass nun zum Jubiläum ein Auftritt der Musikschüler möglich ist.