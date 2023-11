100 Jahre Eichgraben: Letzter Teil der Sonderausstellung ist eröffnet

Der letzte Teil der Jubiläums-Sonderausstellung „100 Jahre Eichgraben“ wurde am 3. November eröffnet. In dieser Ausstellung werden die Jahre 2004 bis 2023 beleuchtet. Neben der letzten 20 Jahre steht auch das Gemeinde-, Vereins- und Pfarrleben in Eichgraben im Fokus. Neben den Naturfreunden zeigen auch Bellarina Eichgraben, der Verein Umweltschutz Eichgraben, der Tenniscklub und die Pfadfinder Ausschnitte aus ihrer Geschichte. Die Ausstellung ist bis zum 17. Dezember geöffnet.