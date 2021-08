Mit 30 Jugendlichen wurde 1971 – vor 50 Jahren – der Betrieb im Wohnhaus Innermanzing in der Brachettistraße vom gemeinnützigen Verein „Jugend am Werk“ aufgenommen.

Heute besteht das Wohnhaus aus drei Wohngruppen mit 47 Bewohnern, die rund um die Uhr betreut werden. Zudem gibt es eine Tageswerkstätte, damit die Bewohner einen geregelten Tagesablauf haben. „Jugend am Werk“ bietet den Menschen eine familiäre Atmosphäre. „Das Allerwichtigste, das sie brauchen, ist aber viel Liebe“, betont die Leiterin des Wohnhauses Janine Schaumann. Und dies vermitteln die Betreuer von „Jugend am Werk“ mit vollem Herzen. Sie unterstützen die Bewohner in allen lebenspraktischen Belangen, beim Einkaufen, beim Kochen, bei der Haushaltsführung oder bei der Koordination von Arzt- und Amtsterminen. Die Betreuer leisten aber auch unterstützende Tätigkeiten im Pflegebereich und helfen den Bewohnern bei der Gestaltung ihrer Freizeit.

„Versuchen, jeden Bewohner bestmöglich zu fördern.“ Janine Schaumann

Einer der ältesten Heimbewohner ist derzeit Helmut Tressler, der vor Kurzem seinen 70. Geburtstag feierte und den alle Innermanzinger wegen seiner Freundlichkeit kennen. Er wurde in jungen Jahren vom damaligen ersten Leiter, Johann Weiß, verwahrlost aufgegriffen und ist heute eine Ikone der „Special Olympics“. Tressler ist mehrfacher Gewinner im Tennis und siegte in New York, Shanghai und London. „So wie Helmut, versuchen wir jeden Bewohner, bestmöglich zu fördern“, sagt Schaumann.

Auch die Corona-Pandemie ging im Wohnheim ohne Probleme vorüber, da ein strenges Sicherheitskonzept eingehalten wird. „Die Sicherheit der Bewohner steht im Vordergrund, daher gibt es vorerst keine Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum“, bekräftigt die Wohnhaus-Leiterin. Auch das traditionelle Sommerfest in der Parkanlage findet Corona-bedingt nicht statt. Doch in der Aula des Wohnheimes zeigt eine tolle Ausstellung, wie sich in Innermanzing der Betrieb von „Jugend am Werk“ in den letzten 50 Jahren entwickelt hat.