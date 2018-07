An der Neuen Mittelschule hat Lehrer Thomas Koller mit den Schülern schon viele erfolgreiche Theaterstücke auf die Bühne gebracht. Auch in den Ferien arbeitet er mit Jugendlichen: Er führt bei der Jugendtheaterproduktion „Cyrano De Bergerac“ in Göttweig Regie.

„Mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten hat einen ganz besonderen Reiz. Sie haben noch die Natürlichkeit, die sie auf der Bühne authentisch wirken lässt. Auch ihre Begeisterung, mit der sie an ein Stück herangehen, ist immer wieder Motivation, gemeinsam mit ihnen etwas Besonderes entstehen zu lassen“, erzählt der kreative Totzenbacher. Spannend sei auch, wie sich Jugendliche mit unterschiedlichsten Bühnenerfahrungen und Begabungen zu einem eingeschweißten Ensemble formen und sich zu Höchstleistungen bringen lassen.

Schon 2014 und 2016 war Koller in Göttweig tätig. „Jedermann“ und „Nathan der Weise“ wurden mit großem Erfolg aufgeführt. Jetzt folgt die romantische Komödie rund um den Fechter und Sprachkünstler Cyrano, der unter seiner hässlichen Nase leidet und unglücklich verliebt ist.

Das Casting für „Cyrano“ fand im September des Vorjahres statt, seit Oktober wird bis zu vier Mal pro Monat einen ganzen Tag geprobt. Das Stück wird gemeinsam mit den jungen Darstellern erarbeitet und mit dem Originaltext gespielt. Thomas Koller arbeitet mit 25 Jugendlichen ab 14 Jahren und jungen Erwachsenen. Sie kommen aus allen Teilen des Landes und aus Wien. Aus der Region Wienerwald sind als Darsteller Klara Wandl aus Neulengbach, Finnur und Mia Tisch-Grubwieser aus Innermanzing sowie Hannah und Lea Koller aus Totzenbach dabei, für Musik sind Bernhard Würfel und Elias Koller aus Totzenbach mit dabei.

Die Aufführungen finden am 10., 11., 12. und 14. August im Stiftshof Göttweig statt. Karten (23/17 Euro) unter 02732/85581-0 oder tourismus@stiftgoettweig.at. Der Reinerlös kommt der Dachsanierung des Stiftes zugute.