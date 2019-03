Nach einigen Dosen Bier und einem Joint am Skaterplatz wurde ein Jugendlicher aggressiv: Der 15-Jährige randalierte in der Park & Rideanlage und richtete einen Schaden von 8.000 Euro an.

Dass der Anwalt des jungen Mannes zur Verteidigung sagt: „Der Skaterplatz ist ein Problem. Das ist nicht der ideale Ort für Jugendliche“, sorgt in der Stadt für Verärgerung. „Das geht gar nicht“, sagt Erik Kornelson vom Jugendverein Neulengbach. Man wolle nicht hinnehmen, dass der Skaterplatz pauschal schlecht hingestellt werde. „Es gibt Jugendliche, die Probleme haben, aber das hat nichts mit dem Ort zu tun. Das hätte überall anders auch sein können“, betont Erik Kornelson.

Der Jugendverein hat einen offenen Brief geschrieben. Es sei schwer in Worte zu fassen, zu welcher Erregung die Aussage für viele Seiten führe, heißt es in dem Schreiben: „Nicht nur für die Menschen, die den Skatepark trotz vieler Hürden und mit viel Mühe ins Leben gerufen haben, sondern auch für die vielen Jugendlichen, die ihre Freizeit dort friedlich verbringen.“ Man respektiere die persönliche Meinung des Rechtsanwalts, aber distanziere sich von Behauptungen, die „ohne Begründung in den Raum geworfen werden.“ Auch im Fall des randalierenden Jugendlichen brauche es eine differenzierte Betrachtung: „Nur weil der 15-Jährige dort Drogen konsumiert hat, stellt der Skaterplatz kein allgemeines Problem dar.“

Ernst Gramm, der Rechtsanwalt des 15-Jährigen, bleibt bei seinen Aussagen: „Wenn dort Bierkisten herumstehen und Joints geraucht werden, dann ist das nicht die Umgebung, die ich mir für Jugendliche vorstelle.“ Sein Mandant habe beim Skaterplatz zehn Bier getrunken und einen Joint geraucht. Er könne sich nicht vorstellen, dass das der große Ausreißer gewesen sei: „Meine berufliche Erfahrung zeigt mir, dass dort in großen Mengen Alkohol getrunken wird und dass auch Joints geraucht werden. Das ist dort gang und gäbe. Ich würde mein Kind dort nicht hingehen lassen.“

Beim Neulengbacher Jugendverein betont man, dass der Skatepark zur Förderung von sportlichen Aktivitäten und zur Stärkung der jungen regionalen Gemeinschaft errichtet wurde. An diesem Ort seien viele neue Freundschaften entstanden. Für die Skater besteht kein Zweifel, dass es immer junge Menschen mit Problemen geben wird. „Umso wichtiger ist es deshalb, gemeinsame Ziele, Freundschaften und den Zusammenhalt in der Region zu stärken. Dafür steht der Skatepark zusammen mit dem Jugendverein Neulengbach.“