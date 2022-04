Schaustellerei Maria Anzbach: Regisseurin tritt ab

Werbung

Julia Vogl beendet ihre Tätigkeit als Leiterin der Schaustellerei Maria Anzbach. Die Regisseurin hat sich in den zwei Jahren der Pandemie neu orientiert und entschieden, neue Projekte zu lancieren. „Der Aufbau der Theatergruppe der Schaustellerei war für mich ein Lebensprojekt und wird mit all den schönen und intensiven Erfahrungen, die ich mit ganz besonderen Menschen machen durfte, immer in meinem Herzen einen besonderen Platz einnehmen“, betont die Maria Anzbacherin. Jetzt sei es an der Zeit, dies abzuschließen und etwas Neues zu beginnen. Gespräche über eine Übernahme der Theatergruppe sind am Laufen. „Die Schaustellerei Maria Anzbach wird weiter bestehen, nur mit einem neuen Gesicht als Leitung und sicher ganz vielen neuen tollen Aspekten“, so Julia Vogl. Ihr Dank gilt der Gemeinde für die kooperative Unterstützung während der Jahre.

In elf Jahren wurden unter der Regie von Julia Vogl 16 Theaterstücke einstudiert. Es gab in Maria Anzbach 45 Aufführungen und außerhalb der Ortsgrenze 13 Aufführungen, gespielt wurden Stücke der Weltliteratur wie „Der eingebildete Kranke“ oder „Geschichten aus dem Wienerwald“. Ein besonderes Highlight war 2018 „Antigone“. Begonnen hat alles 2010 mit der Aufführung „37 Ansichtskarten“, 2021 wurde „Der Vorname“ vier Mal bei ausverkauftem Haus gespielt.

Die Darsteller Sabine und Rainald Tippow halten fest: „Vom ersten Treffen an bis zum letzten Stück hat uns Julia durch ihre Fachkompetenz, ihr akribisches Arbeiten auch an kleinsten Details, ihre Liebe zum Theater, aber auch ihre liebevolle erwachsenenpädagogische Feinfühligkeit begeistert.“

Vizebürgermeister Helmut Peter hält fest: „Julia Vogl hat uns in Maria Anzbach mit ihrer Schaustellerei um unvergessliche Theatererlebnisse reicher gemacht. Dafür danken wir Julia aus ganzem Herzen und wünschen ihr Kraft, Freude und Energie für neue Aufgaben. Die Schaustellerei Maria Anzbach ist gleichsam ihr Kind und wir sind zuversichtlich, dass es schon Gedanken gibt, wie man diese Institution weiterführen könnte.“ Ein motiviertes Ensemble mit Leidenschaft und Begeisterung fürs Theater sowie ein treues Publikum würden eine hervorragende Ausgangslage für eine Fortführung bilden, so Peter.

Die Ballettschule in Neulengbach, die Julia Vogl seit über zehn Jahren führt, bleibt bestehen.

