Musikernachwuchs in der Region Wienerwald: „Einfach ist es nicht“

Blasmusik gehört zu traditionellen Festen einfach dazu, sei es zu Fronleichnam, bei Florianifeiern oder Eröffnungsfesten oder beispielsweise bei der traditionellen Autoweihe in St. Christophen. Klar, dass Musiker und Musikerinnen da oft am Wochenende oder feiertags im Einsatz sind und klar auch, dass für diese Auftritte auch viele Stunden an Freizeit für die nötigen Proben aufgewendet werden müssen. „Wie findet man den dafür nötigen Musikernachwuchs?“ wollte die NÖN wissen. „Man muss immer dranbleiben, werben und etwas dafür tun“, sagt Erich Ott, der Direktor der Neulengbacher Musikschule. Im Rahmen der „Woche der offenen Tür“ wird Kindern Jahr für Jahr das Erlernen eines Instrumentes schmackhaft gemacht. Derzeit gibt es das Jugendblasorchester „Super-Junior“, in dem die Kleinsten musizieren, mit aktuell 15 Mitgliedern, sie steigen dann ins Jugendblasorchester auf und im besten Fall werden sie dann in den Musikverein Neulengbach-Asperhofen aufgenommen. Der Direktor der Neulengbacher Musikschule weiß, dass es enorm wichtig ist, mit Kindern und Jugendlichen neben traditionellen Musikstücken auch moderne Stücke einzuspielen. „Das Musizieren muss Kindern und Jugendlichen Spaß machen, damit sie dabei bleiben“, sagt Ott. Er ist froh, dass der Kapellmeister des Musikvereines Neulengbach-Asperhofen, Mihály Bojti, selbst auch Musikschullehrer ist, der diese Vorgangsweise ebenso praktiziert. „Unsere gute Zusammenarbeit führt uns zum Erfolg“, sagt Ott.

„Seit der Pandemiezeit geht es schon sehr schleppend mit dem Nachwuchs“, berichtet Kurt Dornstauder. Der Kapellmeister des Musikvereines Altlengbach arbeitet eng mit Agnes Zehetner, der Leiterin der Musikschule Laabental zusammen. Man will die Jungmusiker ins Boot holen und sie schließlich in die Blasmusikgruppe integrieren. Der Musikverein stellt allen Schülern und Schülerinnen der dritten Volksschulklassen ein Blasmusikinstrument zur Verfügung, und der Unterricht erfolgt in den Volksschulklassen im Rahmen des Unterrichtes gratis. „Jetzt muss es wieder aufwärts gehen“, sagt der Altlengbacher Kapellmeister.

"Wir haben wirklich Glück, denn wir haben einen guten Bestand an Jugendlichen", sagt Obmann Peter Siglreithmaier vom Musikverein Eichgraben-Maria Anzbach stolz. Vier Abgänger der Musikschule Maria Anzbach-Eichgraben werden zudem beim Musikverein eintreten. Auch habe sich aus dem Musikverein eine eigene Jugendgruppe herausgebildet, die fleißig übe und gut unterwegs sei, berichtet Siglreithmaier freudig. „Sie haben bereits bei einer Hochzeit musiziert." Es würden Gespräche mit anderen Jugendgruppen der Umgebung laufen, um zu vernetzen und miteinander etwas aufzubauen, weiß der Musikvereins-Obmann. Derzeit gehören 40 Mitglieder dem Musikverein Eichgraben-Maria Anzbach an, speziell Oboe und Horn fehlen noch. Hörner seien essentieller Bestandteil in der Blasmusik und deshalb enorm wichtig.

Und auch Kerstin Stolzlederer von der Kirchstettner Trachtenmusik berichtet: „Bei uns schaut's aktuell gut aus. Wir haben eine gute Nachwuchsbasis und sogar ein kleines, feines Jugendorchester, von dem wir sehen, dass es immer größer wird." Es gebe aber immer daran zu arbeiten, das habe man in den Jahren der Pandemie deutlich gemerkt, sagt sie. Ihr Verein sei speziell mit Flöten und Trompeten gut bestückt, allerdings seien Klarinetten und tiefes Blech eher Mangelware. „Saxophon lernt leider derzeit niemand mehr", bedauert die Jugendreferentin und Kapellmeisterstellvertreterin.