Kabarett & „Erdmöbeltest“ Test in St. Christophen: „Wie liegt man in einem Sarg?“

Jörg Bauer lud zum heiteren Abend ein und auch Nadine und Peter Ofner, Alexander Hütterer, Gerald und Christa Lehner folgten dieser Einladung. Foto: Monika Dietl

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

D as Unternehmen „Lichtblick“ in St. Christophen lud zum Musikkabarett in der Theaterei ein. Anschließend ging es ans Sarg-Ausprobieren im Nachbarhaus.