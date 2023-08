Flo & Wisch begeisterten das Publikum in Neulengbach

Flo und Wisch präsentierten ihr neues Kabarettprogramm „Bauchgefühl“. Viele Gäste waren gekommen, um die Ideen des ungleichen Duos zu Themen jeder Art kennen zu lernen. Der Witz in ihrer Sprache, die typische steirische Lautverfärbung von Wisch und die Bodenständigkeit der beiden Kabarettisten sorgten für herzhafte Lacher und tosenden Applaus. In ihrem pointenreichen und hitgeladenen Abend kam natürlich auch die Musik nicht zu kurz, und so wurde das eine oder andere Wiener Lied, ein Hit von Georg Danzer oder ein Schlager von Udo Jürgens einfach auf brandaktuelle Themen umgetextet.

Veranstaltet wurde der Kabarettabend im Innenhof des Neulengbacher Gerichts von Tschelsie Christa Berger von der Theaterei St. Christophen.