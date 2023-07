Gery Seidl begeisterte im Eventgasthof in Maria Anzbach

Rund 200 Personen haben den Abend mit Gery Seidl im Eventgasthof „Zum Goldenen Löwen“ genossen. Unter den Gästen waren auch Musikproduzent und Musiker Erich Buchebner sowie der ORF-Motor-Journalist Marc Wurzin ger.

Gery Seidl präsentierte im Rahmen des Kultursommers, den Horst Glazmeier veranstaltet, sein neues Kabarettprogramm “beziehungsWEISE”. Es gab viel zum Lachen, aber auch manches zum Nachdenken.

„Jeder Mensch sollte möglichst viele Museumstage sammeln“, so Seidl. Das sind Tage, die so schön sind, dass man sie am liebsten in seinem persönlichen Museum auf ein Podest stellt und sich immer daran erfreuen kann. Wie ein roter Faden ziehen sich Anekdoten durch das Programm. Gery Seidls Geschichten sind nachvollziehbar. Jeder hat solche Geschichten wohl schon in irgendeiner Form erlebt.

Es war ein wirklich kurzweiliger schöner Abend, der mit viel Applaus pünktlich um 22 Uhr endete.