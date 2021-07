Der Eichgrabener Regisseur und Autor Stephan Bruckmeier hat 25 Jahre in Deutschland gelebt, in Berlin, Wien, Paris gearbeitet, das NÖ Donaufestival geleitet, den Stuttgarter Fernsehturm als Theater über den Wolken eröffnet und sowohl in den USA als auch in Afrika Projekte durchgeführt. „Ich kann sagen, ich habe viel von der Welt gesehen und lieben gelernt. Nun ist es Zeit, meine Mutter in der Galerie Eichgraben zu unterstützen“, erzählt Stephan Bruckmeier.

Und weiter: „Natürlich werde ich meine internationale Arbeit nicht ganz beenden, aber ich freue mich auf meine Heimat. In Eichgraben leben viele tolle Menschen mit wunderbaren Ideen.“ Bereits im Vorjahr erfreuten sich Kulturbegeisterte an seinem Theaterstück „Die Laufmasche“, das im Saal des Vereins für Kunst und Kultur aufgeführt wurde. Nun arbeitet er an einem politischen Kabarett mit dem Titel „Wo ist Afrika?“.

Der 59-Jährige arbeitet seit 1985 als freischaffender Künstler mit Schwerpunkt Theater. Seit 2004 ist er regelmäßig in afrikanischen Ländern tätig und hat 2009 in Kenia das „Hope Theatre Nairobi“ gegründet. In seinem Solo redet er über Afrika, politisch korrekte Sprache, Hautfarben und über sich. Vor allem aber redet er über Deutschland, Migrationshintergrund, Bildungsinitiativen, Blondinen-Witze und schwarzen HipHop. „Als besonderes Highlight löse ich das Problem der Bezeichnungsbegriffe für die Menschen, denen wir zwar mit sprachlichem Anstand, aber möglichst nicht bei uns begegnen wollen. Es darf gelacht werden“, macht Bruckmeier neugierig.

„Mir ist es ein Anliegen, zusammenzuarbeiten, Synergien zu schaffen und im Dialog zu sein"

Die Uraufführung findet am Sonntag, 4. Juli um 18 Uhr im Eichgrabener Fuhrwerkerhaus statt. Warum die Aufführung im Wienerwaldmuseum und nicht im Saal des Vereins für Kunst und Kultur stattfindet, erklärt Bruckmeier so: „Mir ist es ein Anliegen, zusammenzuarbeiten, Synergien zu schaffen und im Dialog zu sein. Mit dem neuen Leitungsteam des FVV gibt es einen sehr positiven Austausch.“ Die Musik kommt von Thomas Unruh, Monica Oduor und Jonathan Bruckmeier. Als Gast ist Lennora Esi dabei.

Kartenreservierungen (je 18 Euro) unter: info@wienerwaldmuseum.at oder gabi.zimmer@winerwaldmuseum.at , Infos unter: www.wienerwaldmuseum.at