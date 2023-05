Andreas Ferner begeisterte in der Theaterei St. Christophen

Andreas Ferner, Lehrer einer Handelsakademie, Kabarettist und Schauspieler, trat in „Tschelsies“ voll besetzter „Theaterei“ in St. Christophen mit seinem Programm vor ein Publikum, das sich naturgemäß Schülern oder ehemaligen Schülern und zu einem bemerkenswerten Teil aus Standeskollegen rekrutierte. Dezent wies er auch gleich darauf hin, dass es sich um keine Fortbildungsveranstaltung handle und die Getränke jeder selbst bezahlen müsse. Dann plauderte er munter ohne Rücksicht auf das Konferenzgeheimnis drauf los: Auch sehr private Themen seien vom Beruf bestimmt: Sucht ein Lehrer eine Partnerin, kann er nicht in die nächste Bar gehen, ohne auf Schüler zu treffen, und bewegt man sich auf Tinder, gerät man an Kolleginnen oder sogar die eigene Direktorin. Die Stellung des Lehrers sei heute von wenig Respekt gestützt: „Wennst dich heute in die Klasse stellst, kann’s dir passieren, dass einer sagt: „Was wüst, Oida – du fragst mi? Du bist da Lehrer!“ Oder: „Hast ka Wikipedia?“ Deswegen sei auch Alkohol ein Thema, nicht für Schüler, sondern für Lehrer, und für dessen Beschaffung seien auch die Gehälter für Junglehrer erhöht worden. Auch Psychologen, wo man sich ausweinen könne, hätten Zulauf – Kinder können grausam sein. Verhaltenskreative Kinder hätten auch verhaltenskreative Eltern, was sich insbesondere am Sprechtag auswirke: Anliegen wie „Wenn Sie eine Hausübung aufgeben, könnten Sie mir bitte ein Email schreiben?“ oder die Situation, dass in einem Gespräch mit nichtdeutschsprachigen Eltern gerade der problematische Spross die „Übersetzung“ vornimmt, sind da noch die kleineren Schwierigkeiten.

Aber auch Bestechungsversuche –„Wenn sie/er das Jahr doch schafft, und Sie für Ihr Auto, oder in der Familie, etwas brauchen….“ oder von Muskelspiel begleitete mehr oder weniger verhohlene Drohungen: „Es wäre für sie, ihre Familie und die Schule schon besser, wenn der Bub das noch positiv abschließt…“ seien an der Tagesordnung; um nicht als „Taucherattraktion in der Alten Donau“ zu enden, gebe man dann auch einmal nach. Da ginge es Polizisten besser: Sie hätten einen Schlagstock und eine Schutzweste und dürfen beides gebrauchen – „ein Lehrer darf nicht einmal böse schauen.“ Ein Polizist „geht außerdem nicht unter 2500 € netto im Monat heim, ein Lehrer nicht über 2500 €“. Deswegen möchten auch 90% der Schüler Polizisten werden; davor stehe aber die Hürde der Eignungsprüfung, bei der man sogar „200 von 1000 Punkten bekommen muss, das sind ja 200 %“, so ein hoffnungsvoller Aspirant. Die verbleibenden 10 % wollten Schulwart werden, denn der sei der wirkliche Chef: Von einem Beschluss des Schulgemeinschaftsausschusses, die Patschenpflicht auszusetzen, wurde der Schulwart informiert; auf dessen entschiedenes „nein“ folgte eine Erweiterung der Patschenpflicht auf das Lehrpersonal. Lehrer seien seit Jahren unter den Top 3 der Selbstmordrate. Frauen seien im Lehrberuf aus zwei Gründen überrepräsentiert: „Sie sind leidensfähiger und sie sind es gewohnt, um wenig Geld zu arbeiten“. Und (ironisch) auch die Belastung durch den technischen Fortschritt sei hoch: „Kaum hat man sich an die Spiritusmatrizenwalze gewöhnt, kommt der Kopierer und im Handumdrehen geht man in Pension“.

Resümierend der Lehrer: „Aber wenn ich im Juli oder August um 10 Uhr vormittags bei einem kühlen Getränk im Garten sitze, ist die Welt wieder in Ordnung“. Im wirklichen Leben liebt der diplomierte Betriebswirtschaftler und Magister der Wirtschaftspädagogik seinen Beruf, den er seit 1999 ausübt. „Es ist schön, Menschen in ihrer Entwicklung in ein erfolgreiches und sinnerfülltes Leben zu begleiten.“ Seit 2000 ist der Schauspieler (Soko Kitzbühel, Soko Donau) und Vater zweier Kinder auch kabarettistisch tätig, und findet zwischen beiden Berufen auch Berührungspunkte: „Die Technik, etwas zu präsentieren, und Aufmerksamkeit zu erwecken, die Leute mitzunehmen, was in der Schule schwierig genug ist: Wenn man heute Schülern etwas vermitteln will, stellt man es am besten auf Facebook…. Und wenn man positives Feedback bekommt, macht das natürlich Freude.“

Die „Stundenwiederholung“ fand dann nach der Pause statt. Die Frage nach dem Namen des Kabarettisten, der schon mehrmals Lehrer des Jahres gewesen sei, sowie die Frage, welcher Berufsstand nach einer aktuellen Umfrage unbeliebter sei als Vladimir Putin, konnte ohne Schwierigkeiten beantwortet werden: Andreas Ferner bzw. die Lehrerschaft. Bei der Frage nach dem Bruttoinlandsprodukt bat die angesprochene Oberstufenschülerin dann um den „Publikumsjoker“ und erntete Lacherfolge.

Am Ende bedankte sich das Publikum mit viel Applaus.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.