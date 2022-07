Publikumsliebling Gery Seidl zu Gast in Maria Anzbach

Werbung

Mit seinem achten Soloprogramm mit dem Titel „Hoch und Tief“ begeisterte Gery Seidl im ausverkauften Garten des Goldenen Löwen. „Er ist ein Publikumsliebling, die Veranstaltung war seit Monaten ausverkauft“, berichtet Veranstalter Horst Glazmeier.

Hoch und Tief ist immer nur der Blickwinkel, denn am Ende des Lebens zählen nur die Momente, in denen wir glücklich sind, so Seidl. Er zitiert die Tante Mitzi: „Wer das Tief nicht erlebt hat, hat das Hoch nicht verdient. So danke ich für mein halbvolles Glas.“

