Am 19. Mai öffnete das Neulengbacher Freibad seine Pforten. Badegäste kamen natürlich angesichts des schlechten Wetters nur sehr wenige. „Manche waren mit Neoprenanzug da“, schildert Manfred Korntheuer, Geschäftsführer der Neukom, die das Bad betreibt.

In der ersten Woche zog es nur 125 Personen ins kühle Nass, die meisten – nämlich 51 – waren es am vergangenen Mittwoch, dem ersten richtig schönen Tag. Aber auch in früheren Jahren startete die Badesaison oft schwach, weiß Korntheuer zu berichten: So besuchten etwa 2013 in den ersten beiden Mai-Wochen auch nur 278 Leute das Bad. Etwa zehn Mal so viele waren es hingegen im Mai 2017.

Das Eichgrabener Bad hat erst mit Anfang Juni die Saison eröffnet, in Altlengbach hingegen ist schon Betrieb. „Unsere Baderöffnung erfolgte exakt an einem Tag mit schönem Wetter“, erzählt Nicole Eier vom Altlengbacher Gemeindeamt. So richtig angelaufen sei die Badesaison wirklich noch nicht, erklärt Christine Sassmann-Rauch, die ihren Sohn in der Kantine unterstützt: „Es ist ja schon zum draußen Sitzen zu kalt, da mögen die wenigsten ins Wasser.“

Und Michael Rauch, der Betreiber der Kantine sagt: „Das Wetter spielt uns nicht wirklich in die Karten. Man merkt aber gleich, dass die Leute kommen, sobald die Sonne scheint und wärmt.“ Speziell Kindern mache es nichts aus, ins nur 15 Grad kalte Wasser zu springen und sich darin zu vergnügen. „Wir hoffen aber, dass der Juni heiß und schön wird“, sagt er, denn dann genießen die Gäste es auch, gemütlich in der Badkantine zu sitzen.

„Bei kaltem Regenwetter verirren sich halt nur sehr wenige zu uns herauf.“ Schöpfl-Wirtin Sabine Rohrböck-Hellmuth

Der kalte Mai macht aber nicht nur Bad- und Kantinenbetreibern das Leben nicht gerade leicht, auch in den Ausflugszielen ist die Planung schwierig. „Wir achten auf den Wetterbericht und bereiten dann die von uns geschätzte Menge an verschiedenen Speisen zu“, gibt Sabine Rohrböck-Hellmuth bekannt. Da sei viel Erfahrung gefragt, sagt die Wirtin des Schöpfl-Schutzhauses, das in 893 Metern Seehöhe liegt, und das vor allem bei schönem Wanderwetter viele Wanderer und Familien mit Kindern anzieht. „Bei kaltem Regenwetter verirren sich halt nur wenige zu uns herauf“, sagt sie.

Ein wenig anders ist es beim Buchberg-Schutzhaus, denn dorthin geht es nicht nur zu Fuß, sondern das Gasthaus kann auch per Auto erreicht werden.

„Wir machen das schon seit 16 Jahren so, dass wir den Wetterbericht genau verfolgen und danach einkaufen, vorbereiten und vorkochen“, berichtet Gerhard Köcher. Als großen Vorteil nennt der Wirt vom Gasthof am Buchberg, dass sein Bruder Karl die Fleischerei in Neulengbach betreibt und er dort relativ kurzfristig Ware bestellen, nachbestellen und kurzfristig abholen kann.

Das schwankende Wetter und die damit verbundenen Planungen rund um die Gasthausküche seien aber gar nicht das wesentliche Problem, berichtet der engagierte Bergwirt, und auch das Testen vor dem Eintritt ins Gasthaus laufe ganz wunderbar. Das wesentliche gewaltigere Problem sei es, gutes Personal zu bekommen: „Das soziale Auffangnetz ist in Österreich einfach zu großartig“, mutmaßt Köcher.

Die Besucherzahlen im Mai seien am Buchberg relativ verhalten gewesen, berichtet Gerhard Köcher, besonders unter der Woche seien weniger Gäste ins Gasthaus gekommen. „Am Wochenende aber hat es schon gut gepasst“, sagt er.