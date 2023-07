280 Berufungen gegen Gebührenerhöhung in Neulengbach

Die Liste Heiss motivierte die Bevölkerung dazu, gegen den neuen Abgabenbescheid zu berufen. 280 Personen haben das gemacht. Für Stadtrat Alois Heiss ist die Erhöhung der Kanalgebühren unverhältnismäßig und nicht notwendig. „Es ist eine Sauerei, dass das passiert.“ Die Gemeinde erwirtschafte einen Gewinn.

ÖVP-Bürgermeister Jürgen Rummel hat einen Brief an die Bevölkerung geschrieben. Er sei um sachliche Information bemüht, betont der Ortschef. Der Kanal müsse endlich fertiggestellt werden, dafür muss die Gemeinde noch viel Geld investieren. Deswegen sei eine Gebührenerhöhung unumgänglich gewesen: „Mir ist dieser Schritt auch nicht leicht gefallen“, betont Rummel. Die Gemeinde habe ihren Haushalt so zu planen und zu führen, dass sie im Stande ist, ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu besorgen: „Dabei ist sie an die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit gebunden. Dies wird auch von der Aufsichtsbehörde regelmäßig strengstens geprüft.“

Auf Antrag von SPÖ-Gemeinderätin Julia Drapela wurde wie berichtet im Gemeinderat beschlossen, dass bei der Kanalbenützungsgebühr die Hälfte der Erhöhung heuer gemeindeseitig nachgelassen wird. Bei der Abrechnung im vierten Quartal gibt's für die Haushalte eine Gutschrift. Es geht insgesamt um rund 137.000 Euro.

Bürgermeister Jürgen Rummel freut sich über diese Lösung und dankt Julia Drapela für ihren Vorschlag. Die Aktion von Heiss bezeichnet Rummel als Hetzkampagne gegen die Gemeinde. Auch SPÖ-Stadtrat Christof Fischer sparte im Gemeinderat nicht mit Kritik. Er stellte der Liste Heiss ein Zeugnis aus: „Populismus 1, Zusammenarbeit 5.“