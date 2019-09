„Ich bin so stolz auf ‚meinen‘ Buben“, sagt Johann Mayer aus Totzenbach voller Freude über die sportlichen Leistungen des Kapellners Leon-Louis Timmermann. Der Sohn seiner Partnerin Ulla Timmermann hat vor Kurzem am Wachauring bei Melk mit dem 5. Platz beim Saisonfinale einen tollen Erfolg der Klasse „Supermoto“ eingefahren. „Dabei ist der Neunjährige erst in der ersten Rennsaison mit dabei“, kann Stiefpapa Mayer den Erfolg kaum fassen.

Begonnen hat alles damit, dass Stiefpapa und Mama dem kleinen begeisterten Radfahrer zum Geburtstag ein Kindermotorrad schenkten. „Es war nur ein günstiges Zweiradl aus China“, erklärt Mayer. Schon damit zeigte sich, dass der Junge Talent im Zweiradfahren hatte. „Der Motorsport hat ihm auch sofort getaugt.“ Daraufhin haben sich Papa und Stiefpapa mitsammen auf den Weg nach Gmünd gemacht, um dem Buben ein ordentliches Motorrad zu kaufen. „Eine KTM SX 65, ganze 21 PS stark“, erklärte Johann Mayer.

An sieben von acht Super-Moto-Rennen im Zuge des Grenzlandcups von Österreich, Deutschland und Tschechien hat der junge Leon-Louis teilgenommen. Ganz klar, dass Mama, Papa und Stiefpapa da meistens live mit dabei gewesen sind und auch beobachten konnten, dass ihr Junior kontinuierliche Leistungen zeigte. „Leon-Louis ist sehr ehrgeizig und er ist auch gleich schwer angefressen, wenn ihm ein anderer einmal davonfährt“, weiß Mayer.

Bereits in seiner ersten Rennsaison gelang dem Neunjährigen der vierte Gesamtrang in seiner Klasse.

Ganz Rennsport-like gab es bei der Siegerehrung auch eine Champagnerdusche – mit Kindersekt. Und Leon-Louis, der dieses Jahr noch seine Volksschulzeit in Kapelln fertig abschließt, konnte seinen Erfolg auch Stunden nach der Siegerehrung noch gar nicht richtig fassen: „War ich heute wirklich so gut?“ fragte er seine Mama beim Schlafengehen.