Im Rahmen eines Gottesdienstes am Sonntag (29. August) verabschiedete sich die Pfarrgemeinde von ihrem Kaplan. Pfarrer Wilhelm Schuh, Martina Crepaz und Bürgermeister Georg Ockermüller bedankten sich bei Kaplan Alexander Fischer für seinen Einsatz in Eichgraben. Abschließend schlug der Kaplan erfolgreich einen Nagel in den Nagelstock bei der Kleinen Kirche.