Christian Steger: Von St. Pöltens BH in die Landesamtsdirektion

Sieben Jahre war Christian Steger Bezirkshauptmann-Stellvertreter in St. Pölten, jetzt wechselt er in die Landesamtsdirektion.

Viele Herausforderungen gab es für den Juristen, eine der größten war die Corona-Pandemie.

„Ich konnte mich zu hundert Prozent auf Christian Steger verlassen.“ Lob von Bezirkshauptmann Josef Kronister

Über 90.000 Absonderungsbescheide wurden in den vergangenen zwei Jahren auf der BH ausgestellt. 39.000 bestätigte Corona-Fälle gab es im 130.000 Einwohner zählenden Bezirk St. Pölten bis jetzt. Von Anfang an hatte die Behörde einen 7-Tage-Betrieb, um die gemeldeten Fälle abarbeiten zu können.

„Bezirkshauptmann und Stellvertreter müssen eng zusammenarbeiten, das hat perfekt funktioniert über die Jahre. Ich konnte mich zu hundert Prozent auf Christian Steger verlassen“, stellt Bezirkshauptmann Josef Kronister fest.

Gemeinsam wurde vor zwei Jahren innerhalb kürzester Zeit ein Corona-Stab organisiert, der heute noch so wie am Anfang im Einsatz ist. Gearbeitet wird im Dreier-Rad, es gibt eine genaue Struktur, wie die Meldungen von Infektionsfällen abgearbeitet werden. Personal musste aufgestockt werden, viele Überstunden fielen an.

Das Team sei noch immer motiviert, betont Christian Steger. Einsprüche gegen Bescheide habe es ganz wenig gegeben. „Aber natürlich können Fehler passieren“, so der scheidende BH-Stellvertreter.

Voll des Lobs für Kooperation mit Blaulichtorganisationen

Wichtig war die Kommunikation mit den Gemeinden, regelmäßige Videokonferenzen wurden eingeführt. „Zoom und solche Dinge haben bald funktioniert, da waren wir Vorreiter im Land, das gibt es jetzt in allen Bezirken“, so Josef Kronister.

Voll des Lobs ist Christian Steger für die Kooperation mit Polizei, Feuerwehren, Rettungsorganisationen, gerade auch in der Pandemie. Das Klima sei sehr gut, die Zusammenarbeit sehr wertschätzend gewesen.

Eine andere große Herausforderung wartete auf Christian Steger gleich zu Beginn seiner Tätigkeit in St. Pölten: die Auflösung des Bezirks Wien-Umgebung. Dass er früher in den Bezirkshauptmannschaften Wien-Umgebung und Bruck an der Leitha tätig war, kam ihm da zugute. Die Zeit auf der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten sei sehr lehrreich gewesen, fasst der in Eichgraben lebende Jurist zusammen.

Nachdem Josef Kronister als Vorsitzer der Arbeitsgemeinschaft der Bezirkshauptleute in Österreich oft unterwegs war, wurden dem Stellvertreter viele Aufgaben und Entscheidungen übertragen.

„Es hat total Spaß gemacht. Ich fühle mich der Bezirkshauptmannschaft einfach verbunden“, sagt Steger. Er fühle sich bestmöglich vorbereitet, selbst einmal eine Dienststellenleitung zu übernehmen. Zunächst übernimmt er aber eine neue Funktion im Land. Neuer Stellvertreter in der BH St. Pölten ist wie berichtet Christian Pehofer.

