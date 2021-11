Neue Eichgrabener Pächterin für Dreimäderlhaus

Das Dreimäderlhaus in Wolfsgraben, das in den vergangenen 40 Jahren von Richard und Brigitte Kramel geführt wurde, ist eines der beliebtesten Gasthäuser der Region. Mit Katarina Teichmann bekommt das Wirtshaus jetzt eine neue Pächterin.

Die 50-jährige Eichgrabenerin ist seit 30 Jahren in der Gastro-Branche tätig und betreibt mit zwei Partnern mehrere Lokale, wie zum Beispiel die Pizzeria „Il Campanile“ im Auhof Center oder die „Tyroler Stubn“ in Schwechat. Wir hatten berichtet:

Große Veränderungen wird es im Dreimäderlhaus nicht geben. Teichmann plant aber einzelne Adaptierungen in der Karte. Die thailändischen Spezialitäten, die es bisher gab, werden wegfallen, dafür rücken die österreichischen Speisen noch weiter in den Vordergrund.

„Wir wollen die Gerichte servieren, die bei den Gästen besonders beliebt sind“, erklärt die Neo-Pächterin. Auch der Name Dreimäderlhaus wird bleiben. „Den möchten wir nicht verändern, der hat Tradition“, sagt Teichmann, die auch vom großen Gastgarten des Hauses begeistert ist.

Die ganze Woche geöffnet

Eine Neu-Eröffnung des Gasthauses ist für Anfang Dezember geplant. Die derzeitige Corona-Situation bereitet der Neo-Pächterin keine Freude, aber auf eine ähnliche Situation wie im vergangenen Jahr ist man vorbereitet. Aufgrund des Lockdowns wird es wie zuvor einen Abholservice geben. „Wir werden während dem Lockdown aufsperren“, so Teichmann.

Ruhetage wird es künftig nicht mehr geben. „Wir werden von Montag bis Sonntag geöffnet haben“, so die Pächterin. Dazu wird es wie bisher jeden Tag ein Mittagsmenü geben. Dass für das Dreimäderlhaus eine neue Pächterin gefunden werden konnte, freut auch die Gemeinde Wolfsgraben. Das Gasthaus sei ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens im Ort, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht ist der Betrieb nicht wegzudenken, so Bürgermeisterin Claudia Bock.

Verabschiedung in der Gansl-Zeit

Für die Alt-Pächter Richard und Brigitte Kramel geht es jetzt in den wohlverdienten Ruhestand. Das Wirtepaar hat das Dreimäderlhaus 1981 eröffnet und laufend ausgebaut. Am Sonntag tischten sie das letzte Mal auf. Neben den üblichen Speisen gab es – wie immer um diese Zeit – knusprige Gansln. „Wir sind natürlich froh, dass es eine neue Pächterin gibt“, so Brigitte Kramel.