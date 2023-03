Dritte Runde: Sammelpass in Eichgraben

Der Wirtschafts-Sammelpass „Kauf im Ort“ geht in die dritte Runde. Ab 1. März können wieder bei den teilnehmenden Unternehmen Pickerl gesammelt werden. Die Aktion ist bis 31. Dezember 2023 gültig.

„Die Voraussetzungen bleiben so wie im Vorjahr“, erklärt die geschäftsführende Gemeinderätin Stefanie Anderlik. Für jeden Einkauf ab 5 Euro in einem der 14 teilnehmenden Unternehmen erhält man ein Pickerl pro Tag. „Sobald der Sammelpass mit 20 Pickerln von mindestens vier unterschiedlichen Unternehmen gefüllt ist, kann dieser eingelöst werden“, erläutert Anderlik. Der volle Pass wird bei einem teilnehmenden Unternehmen eingelöst, der Kunde erhält sofort 10 Euro Rabatt auf den Einkauf.

Über einen Gutschein für die Bäckerei Rothwangl freut sich Matthias Malecek, im Bild mit Marlies Rothwangl, und Stefanie Anderlik Foto: Foto privat

Das Unternehmen erhält den Rabatt von der Marktgemeinde Eichgraben rückerstattet. Zusätzlich gibt es auch wieder ein Gewinnspiel. „Alle vollständigen abgegebenen Sammelpässe nehmen an der Verlosung Anfang 2024 teil“, so Anderlik. Der 1. Preis sind 100 Euro, der 2. Preis: 50 Euro und der 3. Preis: 30 Euro in Form eines Gutscheins, der bei allen teilnehmenden Unternehmen eingelöst werden kann.

Bei der Sammelpass-Verlosung 2023 haben Christine Scheiblreiter, Hertha Trenk und Matthias Malecek gewonnen. Ende vergangenen Jahres hat die für Wirtschaft zuständige Gemeinderätin Stefanie Anderlik mit den an der Sammelpassaktion teilnehmenden Betrieben Vorstellungsvideos gedreht. Diese werden nach und nach auf dem Gemeinde-Youtube-Kanal veröffentlicht. „Schauen Sie einfach vorbei - unsere Betriebe haben sich hier wirklich ins Zeug gelegt“, so Anderlik.

