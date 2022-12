Bühne im Gericht: „Soulful Christmas“ mit Doretta Carter abgesagt

Mit „A Soulful Christmas“ sollte Doretta Carter am Donnerstag, 22. Dezember in den Lengenbacher Saal kommen und die heurige Saison in der „Bühne im Gericht“ beenden. Doch die Sängerin ist erkrankt, das Konzert in Neulengbach muss abgesagt werden.

Die Veranstalter Monika und Karl Hintermeier bemühen sich derzeit um einen Ersatztermin im Jänner. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, einen neuen Termin zu vereinbaren“, so die Information. Bereits gekaufte Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit.

www.bühne-im-gericht.at

