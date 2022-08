Vier Einsätze pro Tag für die Notärzte des RK Neulengbach

Werbung

15 Notärzte machen regelmäßig beim Roten Kreuz Neulengbach Dienst. Dazu kommen noch einige „Aushilfskräfte“.

Während die Ärztekammer in Niederösterreich einen Mangel an Notärzten ortet, ist man in der Region also gut aufgestellt. „Hin und wieder gibt es kleinere Ausfälle, wenn ein Arzt plötzlich krank wird, aber es ist nicht so, dass wir langfristig Dienste nicht besetzen könnten. Wir haben wirklich minimale Abmeldungen und können uns nicht beschweren“, erklärt Daniel Rauchecker vom Roten Kreuz Neulengbach auf Anfrage der NÖN.

Auch in der Urlaubszeit habe man die Dienste gut besetzen können.

„Die Notärzte sind Teil unserer Mannschaft, sie kennen sich untereinander, sie kennen unsere Leute, und sie fühlen sich wohl bei uns.“

Dass die Besetzung der Dienste gut funktioniert liege daran, dass die Planung schon drei Monate im Vorhinein beginnt und dass viele Ärzte im Umkreis von 30 Kilometern wohnen: „Das hilft uns sehr, falls doch einmal jemand ausfällt.“

Die Notärzte dürfen maximal 36 Stunden am Stück Dienst machen und „wohnen“ in dieser Zeit auf der Rettungsstelle. „Die Notärzte sind Teil unserer Mannschaft, sie kennen sich untereinander, sie kennen unsere Leute, und sie fühlen sich wohl bei uns“, so der Bezirksstellenleiter-Stellvertreter.

Seit Jahresbeginn gab es 885 Notarzteinsätze von den beiden Stützpunkten Neulengbach und Altlengbach aus. Das sind etwa vier Einsätze pro Tag. Daniel Rauchecker spricht von einem normalen Jahr: „Wir haben durchschnittlich 1.600 Notarzt-Einsätze pro Jahr.“

Merklich angestiegen seien heuer aber die Krankentransporte: „Da haben wir eine Steigerung von 15 Prozent“, so Rauchecker. Das hänge einerseits damit zusammen, dass in Spitälern und Arztpraxen Behandlungen und Operationen, die wegen Corona aufgeschoben wurden, jetzt nachgeholt werden. Aber auch das Aussetzen der chefärztlichen Bewilligungspflicht bei gewissen Transporten spiele eine Rolle.

