Wasserleitung in Neulengbach wird erneuert

Die Wasserleitung in der Uferstraße und am Heideweg wird erneuert. Laut Information der Stadtgemeinde beginnen die Arbeiten früher als geplant, und zwar bereits jetzt im Mai.

Um die Wasserversorgung aufrecht zu erhalten, muss eine provisorische Wasserleitung errichtet werden. Diese provisorische Leitung muss vom Wassermeister in den betroffenen Haushalten angeschlossen werden, der Wasserzähler wird ausgebaut. Das wird ab 22. Mai der Fall sein.

Das Wasser aus der provisorischen Leitung hat keine Trinkwasserqualität und muss daher mindestens drei Minuten wallend gekocht werden, bevor es als Trinkwasser verwendet werden kann. Der Wasserbezug ist kostenlos.

Seitens der Stadtgemeinde wird betont, dass man bemüht sei, dieses Provisorium so kurz wie möglich zu halten und die Arbeiten an der Wasserwasserversorgung im Bereich Uferstraße und Heideweg so schnell wie möglich abzuschließen. Gerechnet wird mit einer Bauzeit bis Mitte/Ende Juli.

Eine betroffene Bürgerin meldete sich beim Bürgerservice der Stadtgemeinde: Sie hält fest, dass bei derartigen Arbeiten im Normalfall Mineralwasser für die betroffenen Haushalte zur Verfügung gestellt wird: „Ich vertraue darauf, dass dies auch in Neulengbach so gehandhabt wird.“ Die Frau bekam eine Absage vom Bauamt: „Eine Versorgung der Haushalte mit Mineralwasser durch die Gemeinde ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.“ Es wird darauf hingewiesen, dass das Wasser in der Zeit des Provisorium kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

