Corona: Kirchstettner Clementinum derzeit gesperrt

Keine Besucher sind derzeit im Pflegeheim Clementinum erlaubt, Grund dafür sind die steigenden Corona-Zahlen. Zuerst wurden einzelne Stationen unter Quarantäne gestellt, um Ansteckungsketten zu unterbrechen.

78 Bewohner und 35 Mitarbeiter erkrankt, Verläufe mild

„Da die Infektionszahlen dennoch weiter zunahmen, hat die Heimleitung ein Ansuchen auf Sperre bei der Sanitätsbehörde gestellt“, informiert Pressesprecher Robert Schafleitner. Ende Februar trat die Besuchssperre in Kraft und gilt vorerst für zehn Tage.

Derzeit sind im Clementinum 78 Bewohnerinnen und Bewohner und 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt. Vor allem in den vergangenen Wochen ist die Anzahl der infizierten Personen gestiegen. „Die Krankheitsverläufe sind in den meisten Fällen mild“, so Schafleitner.

Die Heimverwaltung stehe in engem Kontakt mit den Angehörigen und informiere über den Zustand der Bewohner. „Die ersten Mitarbeiter haben auch ihre Absonderung hinter sich und können ihre Kollegen vor Ort wieder unterstützen“, weiß der Pressesprecher.

Freiwillige sind verstärkt im Einsatz

Trotz der herausfordernden Situation sei die Versorgung gewährleistet. „Einige Mitarbeiter machen Zusatzdienste und wie bereits in der Vergangenheit helfen Mitarbeiter aus anderen Einrichtungen aus“, betont Schafleitner. Die zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer seien außerdem verstärkt im Einsatz.

Um Ansteckungsketten zu vermeiden, arbeite das Personal in kleinen Gruppen mit strengen hygienischen Auflagen, die von einer Hygienefachkraft kontrolliert werden. Außerdem würden aufgrund der guten Kooperation mit Hausarzt René Chahrour regelmäßig PCR- und Antigen-Tests durchgeführt. „Zusätzlich zu den Testungen bei Symptomen wurden alle Bewohner im Laufe der Woche mehrfach getestet“, berichtet Schafleitner.

Nach Ablauf der Sperre werden dann wieder einzelne Bereiche schrittweise für Besuche zugänglich gemacht. „Wir gehen demnächst von einer deutlichen Entspannung der Lage aus“, so der Pressesprecher. In den vergangenen Pandemie-Jahren mussten mehrfach Besuche auf einzelnen Stationen vorübergehend eingeschränkt werden.

