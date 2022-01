Neue Bus-Haltestelle wird in Altlengbach errichtet

Seit April 2020 gibt es bei der Bäckerei Simhofer kein Buswartehäuschen mehr. Dieses war bei der Errichtung des Bäckerei-Gastgartens entfernt worden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde nun beschlossen, ein neues Wartehäuschen zu errichten. Umgesetzt wird ein Entwurf der Altlengbacher Firma Holzbau Sulzer. Die Kosten belaufen sich auf 21.900 Euro.

Innerhalb der SPÖ freut man sich, dass am alten Standort ein neues Wartehäuschen errichtet wird. Kritik gibt es aber zur Vorgehensweise der ÖVP. Denn die SPÖ brachte schon im Juni 2020 in der Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag ein, damit eine neue Haltestelle bei der Bäckerei Simhofer gebaut wird.

Der Antrag schaffte es aber nicht auf die Tagesordnung, kritisiert SPÖ-Gemeinderätin Anita Fisselberger. Stattdessen gab es eine Verkehrsverhandlung und seitens der ÖVP die Überlegung, das Wartehäuschen auf einen Standort gegenüber der Kirchenwiese zu verlegen.

„Die SPÖ fragt sich, warum das neue Wartehäuschen bei der Bäckerei Simhofer nicht schon im Juni 2020 möglich war, als wir genau diesen Antrag eingebracht haben. Das Buswartehaus würde vermutlich schon lange stehen und hätte bestimmt auch weniger als 20.000 Euro gekostet. Denn die Materialpreise für Holz sind im letzten Jahr massiv gestiegen“, so Fisselberger.

Für ÖVP-Bürgermeister Michael Göschelbauer war es jetzt an der Zeit „Taten zu setzen“ und eine neue Haltestelle zu errichten. Eine Verlegung des Häuschens sei mit dem Neubau immer noch möglich. „Das Buswartehäuschen wird so gebaut, dass wir, wenn wir das Gemeindezentrum errichten, es immer noch verlegen können. Stellt sich heraus, dass der Standort passt, kann es auch stehen bleiben“, so Göschelbauer.