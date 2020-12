In den vergangenen Monaten wurde das gesamte Areal auf den neuesten Stand der Technik gebracht und um 54 neue Lkw-Stellplätze erweitert. „Beide Rastplätze sind sehr stark frequentiert“, sagt Asfinag-Geschäftsführer Andreas Fromm. „Die Erweiterung der Stellplätze für den Schwerverkehr ist daher eine wichtige und sinnvolle Investition in die Versorgungs- und vor allem in die Verkehrssicherheit.“

Auf beiden Arealen wurden zusätzlich auch die Infrastrukturzeilen (WC und Duschen) modernisiert. Wie alle weiteren 54 Asfinag-Rastplätze sind auch jene bei Kesselhof und Kirchstetten mit Beleuchtung, Notruf und Direkt-Sprachverbindung in die zuständige Verkehrsmanagement-Zentrale Wien-Inzersdorf ausgestattet. Acht Millionen Euro investierte die ASFINAG in diesen Lkw-Stellplatz-Ausbau.

Rasten bringt mehr Verkehrssicherheit

Regelmäßig Pausen bei längeren Fahrten einzulegen ist für die Verkehrssicherheit besonders wichtig. Wer sicher gut ankommen will, sollte spätestens nach zwei Stunden Fahrt rasten. Denn viele tödlichen Unfälle sind auch auf Übermüdung zurückzuführen. Zu wenig Schlaf wirkt auf die Reaktionsfähigkeit wie Alkohol.