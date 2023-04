Kickbox-Training für guten Zweck

Der KBC Eichgraben (Kickbox Club Eichgraben) lud am Sonntag zu einem Muaythai und Lowkick Seminar mit Frenky „the Flash“ Pawlak in die Sporthalle der Eichgrabener Schule. 25 Teilnehmer genossen das Training und lernten einiges dazu.

Der Obmann des KBC Eichgraben, Florian Bartl freute sich, dass der ehemalige polnische Weltmeister Zeit für dieses Training in Eichgraben gefunden hat. Dieses Kickbox-Training war gleichzeitig eine Charity-Veranstaltung, denn der Erlös in der Höhe von 1.180,-- Euro kommt kranken Kindern in Mikolow in Polen zugute.

Die Spende wird kommende Woche von Frenky Pawlak im Rahmen einer Charity-Kickboxgala in Mikonow an die Familien übergeben.

