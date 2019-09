Das Vorrang-geben-Verkehrszeichen hat ein Kind (14), als es mit seinem Fahrrad am Montag der Vorwoche nahe dem Rückhaltebecken in Markersdorf unterwegs war übersehen. Genau in dem Moment kam ein Lenker mit seinem Pkw die Straße entlang. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß das radfahrende Kind nieder.

Die Rettung wurde gerufen, die den verletzten Radfahrer schließlich ins Krankenhaus brachte. Es bestand der Verdacht auf mehrere Knochenbrüche. Der Pkw-Lenker kam mit dem Schock davon.