54 Volksschulkinder, die die schulische Nachmittagsbetreuung in Altlengbach besuchen, und etwa zehn Kinder aus der Krabbelstube sind von 7. Oktober bis 12. Oktober abgesondert, berichtet Vereinsobmann und Vizebürgermeister Daniel Kosak gegenüber der NÖN: „Heute gehen die Bescheide der Bezirkshauptmannschaft hinaus. Wir haben gestern alle Eltern angerufen, unsere Mitarbeiter sind den ganzen Nachmittag und Abend gesessen und haben informiert.“ Die Isolation sei eine reine Sicherheitsmaßnahme.

Am Dienstag wurde bekannt, dass drei Kinderbetreuerinnen positiv auf Covid-19 getestet wurden. „Wir stehen mit den Gesundheitsbehörden in engem Kontakt, um die weitere Vorgangsweise zu besprechen“, berichtete Daniel Kosak. Man habe der BH alle Daten übermittelt und die Eltern darüber informiert, dass das geschieht.

Zusätzlich zu den Maßnahmen der Gesundheitsbehörde hat die Gemeinde Altlengbach am Dienstag alle Lehrer und Mitarbeiter der Gemeinde auf Covid-19 testen lassen. „Es sind alle negativ“, berichtet Daniel Kosak.

Die Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde und mit 1450 habe hervorragend funktioniert, so Kosak.

Natürlich sei es unangenehm, dass Coronafälle im schulischen Umfeld aufgetaucht sind, so Kosak: „Es ist klar, dass die Eltern sehr in Sorge sind. Wir versuchen alles mit größtmöglicher Professionalität abzuwickeln. Wenn die nötigen Maßnahmen mit der nötigen Konsequenz umgesetzt werden, dann werden wir das in Griff bekommen.“

Bürgermeister Michael Göschelbauer hielt fest: „Wir haben alles Erforderliche eingeleitet und arbeiten mit der BH eng zusammen.“ Manche Eltern seien sehr aufgeregt, weiß Göschelbauer: „Wir wissen, dass das nicht angenehm ist, aber jetzt heißt es ruhig bleiben.“

Insgesamt gab es bisher in der Gemeinde Altlengbach noch relativ wenige Fälle von Covid-19. Vor eineinhalb Monaten gab es laut Göschelbauer zwei Erkrankte.