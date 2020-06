„Wir haben bereits in der zweiten Maiwoche die Rahmenbedingungen für ein Betreuungsangebot im Kindergarten in den Ferienwochen 4 bis 6 geschaffen“, berichtet Bürgermeister Georg Ockermüller. Der Gemeinderat hat die Kosten mit 80 Euro pro Woche beschlossen. Die Nachfrage war aber zu gering, um in diesen drei Wochen, in denen die Kindergärten normalerweise niederösterreichweit zu sind, zu öffnen.

Renate Hinterndorfer Es geht um die Kinder

Nun hat aber das Land NÖ eine durchgehende Betreuung im Sommer angekündigt. Das Land unterstützt die Gemeinden entweder mit Pädagogen oder mit erhöhten Fördersätzen für alternative Betreuungsangebote. Das Angebot ist speziell an jene Eltern gerichtet, die ihren Urlaub bereits während des Corona-Shutdowns verbraucht haben, oder wenn die familiäre Situation es erfordert. Verwehrt werden soll es aber niemandem. Da manche Gemeinden von Eltern eine Bestätigung des Arbeitgebers verlangen, dass kein Urlaub möglich ist, war für Diskussionsstoff gesorgt. So auch in Eichgraben.

Grüne: Kritik wegen Arbeitsbestätigung

„Bei uns benötigen beide Eltern eine Bestätigung des Arbeitgebers, dass kein Urlaub möglich ist, wie im Schreiben der Gemeinde ersichtlich. Bei uns also ist Berufstätigkeit und kein Urlaubsanspruch Voraussetzung für Sommerbetreuung im Kindergarten. Die Kosten von 80 Euro je Woche könnten Dank der Landesförderung entfallen. Ich habe Bürgermeister Ockermüller darauf angesprochen, er sieht keinen Handlungsbedarf“, ärgerte sich Gemeinderätin Elisabeth Götze auf Facebook.

Bürgermeister Georg Ockermüller erklärt dazu: „Die Abstimmung mit der Kindergartenleitung hat ergeben, dass es nahezu keine negativen Rückmeldungen zu den Kosten gab. Ich habe dann mit den Nachbargemeinden Gespräche geführt, um für die Familien, die sich angemeldet hatten, eine Lösung zu finden. Danach hat das Land NÖ eine Unterstützung für Gemeinden angekündigt und daher haben wir den Bedarf neuerlich abgefragt. Aus heutiger Sicht war die Formulierung des Beschäftigungsnachweises nicht glücklich gewählt, es gab aber zum Zeitpunkt der Erstellung klare Richtlinien seitens der Personalvertretung der Pädagoginnen und des Landes, in denen „die Betreuung nur bei Bedarf“ ganz klar festgehalten war.“ Vergangene Woche wurden diese Beschränkungen aufgehoben. Die erforderliche Anzahl von fünf Kindern wurde in Eichgraben bei der zweiten Bedarfserhebung nur in der dritten Woche erreicht. „Da es aber aus meiner Sicht nicht Zeit ist, politisches Kleingeld zu schlagen, habe ich nach Rücksprache mit der Kindergartenleitung die Öffnung einer Gruppe für alle drei Wochen veranlasst. Somit haben Eltern noch die Möglichkeit, einen Bedarf nachzumelden“, will Ockermüller die Aufregung um die Kinderbetreuung beenden.