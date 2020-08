Schöner hätte man die Gäste, die zur Taufe der kleinen Selina Verena in das Gotteshaus gekommen waren, nicht überraschen können: Es fand auch gleich die Hochzeit der Eltern der Kleinen statt.

Wie es dazu kam? „Es war rund um meinen Geburtstag am 22. Februar, als mich mein Partner Matthias fragte, ob wir die Taufe unseres kleinen Mädchens eventuell gleich mit unserer Hochzeit verbinden könnten“, schildert Verena, damals noch mit Familiennamen Wagner.

Eigentlich sei sie in ihren Träumen immer von einer großen Hochzeit ausgegangen, erklärt Verena, „aber ich wusste genau, wenn ich jetzt nicht ja sage, ist die Chance für allemal vergeben.“ Ihr Liebster sei nicht unbedingt der Hochzeitstyp und er stehe auch gar nicht gern im Mittelpunkt, erklärt die dreifache Mutter. Und dann war es klar: Es wird eine Überraschung geben!

Zuerst wurde als Termin der Juni in Erwägung gezogen, das war aber wegen Corona nicht möglich, also wurde der 15. August ins Auge gefasst. „Kerzen, Dirndl und Ringe haben wir erst Ende Juli gekauft“, berichtet Verena, denn, als die Zahl der Coronaerkrankten immer weiter anstieg, sei auch der Augusttermin immer unsicherer geworden. Sogar die Trauzeugen erfuhren von ihrem „Amt“ erst in der Nacht vor der Hochzeit. Und die waren ordentlich spontan: Kurzerhand wurde ein Traktor zu einem „Brauttransporter“ umgerüstet. Quasi über Nacht.

„Die Überraschung war wirklich einzigartig“, freut sich Verena, die jetzt Priesching heißt. Sehr aufmerksame Gäste hätten beim Gang ins Gotteshaus beim Anblick der Hochzeitskerze Verdacht geschöpft, andere spitzten die Ohren gewaltig, als der Pfarrer von „gleich zwei besonderen Ereignissen an einem Tag“ sprach.

„Es war so ein gelungenes, wirklich tolles Fest“, freut sich Verena Priesching. Die Paltramerin ist glücklich, denn auch das Wetter hat mitgespielt, obwohl im Wetterbericht Regenwetter angesagt worden war.

Die Feier fand im Hof in Paltram statt. Freunde und Verwandte wurden am Nachmittag mit der freudigen Botschaft informiert und sie wurden zum Mitfeiern eingeladen. Bewirtet wurden alle mit Spanferkel.

Wie es bei Hochzeiten üblich ist, wurde die Braut gestohlen. „Sie sind mit mir zur Tante Purgi ins Laabental gefahren. Und die Tante hat die ganze Zeche bezahlt“, freut sich die junge Ehefrau.

Und alle hätten sich mit dem jungen Brautpaar mitgefreut, erzählt die junge Braut, „sie haben ja gewusst, wie sehr ich immer von einer Hochzeit geträumt habe. Und ich freue mich, dass wir beide es geschafft haben, unser Projekt vor allen geheimzuhalten.“