Die "Narren" waren los

Fast pünktlich ging’s nachmittag in Kirchstetten los. Bei herrlichem Winterwetter mit leichtem Schneefall schoben sich zahlreiche Traktorgespanne und Gruppen, die zu Fuß unterwegs waren, unter Begleitung der Trachtenmusikkapelle durch die Ringstraße und begeisterten die vielen Zuschauer. Zur Freude der Kinder und so mancher Erwachsener wurden Zuckerl und Gutscheine in die Menge geworfen, auch heiße Getränke und Schnaps wurden in Bechern und Stamperln von den Anhängern gereicht. Der gemütliche Ausklang erfolgte anschließend am Dorfplatz.

