„Wasser-Stop“ in Totzenbach: Die Kühgasse und die Kortangasse sind seit jeher von starken Regenfällen besonders betroffen gewesen. Nun ist damit dank drei neuer Retentionsbecken Schluss: Das Wasser, das von den höher gelegenen westlichen Feldern direkt in den Ortskern abgeleitet wurde, soll nun vor dem Dorf aufgestaut und geregelt abgeleitet werden. Am Donnerstag übergab Bürgermeister Paul Horsak gemeinsam mit Vertretern der ausführenden Firmen das Bauwerk offiziell seiner Bestimmung.

Die Planungsarbeiten lagen in der Hand der Firma Hydroingenieure (Krems), die Bauarbeiten übernahmen die Firma Kickinger und die Firma Swietelsky. Vor drei Jahren begann im Zuge der Siedlungserweiterung in der Kortangasse auch die Planung von zeitgemäßen Wasserrückhaltemaßnahmen. Mit drei Retentionsbecken mit einem Gesamt-Fassungsvermögen von rund 1500 Kubikmeter sollen die Wassermassen bei starkem Regen künftig besser gezügelt werden. Das Projekt war aufgrund des weiten Einzugsgebietes des Wassers von rund 30 Hektar nicht einfach zu realisieren.

„Wir mussten insgesamt drei Becken errichten, um zu gewährleisten, dass wirklich alles Wasser frühzeitig gebunden werden kann“, so Alexander Rassmann von der Firma Hydroingenieure. Jedes der Becken fasst rund 500 Kubikmeter Wasser. Sie sammeln den von den Feldern abfließenden Niederschlag und leiten das Wasser mit einer Menge von 50 bis 100 Liter pro Sekunde kontrolliert in das bisherige Bachbett ab. „Diese Menge Wasser sollte problemlos abgeleitet werden können.“

Generell zählen die zunehmende Bodenversiegelung und an manchen Orten auch die intensive landwirtschaftliche Nutzung durch Maisanbau zu den Gründen für die zunehmend notwendigen Retentionsbauten, weiß Rassmann.

Ein Problem mit Geschichte

Im Falle von Totzenbach handelt es sich bis zu einem gewissen Grad aber auch um ein historisches Problem: Wassermassen kamen schon seit Jahrhunderten vom Hang in den Ortskern. Das war bereits so normal, dass ein ansässiger Bauer seinen Stadl mit zwei kleinen Durchfluss-Öffnungen versah - an einer konnte das Wasser bei starkem Regen eintreten, an der anderen wieder weiterrinnen.

Diese Öffnungen sollten nun endgültig zu den historischen Kuriositäten des Dorfes zählen. Eine erste Bewährungsprobe überstanden die Becken Ende Juni/Anfang Juli bereits bei einem schweren Regenfall. Zur Zufriedenheit der Planer: „Es wird noch einige kleine Nachbesserungen geben, was die Bepflanzung der Böschungen und einen Güterwegteil betrifft“, berichtet Bürgermeister Paul Horsak, „aber grundsätzlich haben sich die Bauwerke schon sehr bewährt.“ Dankbar ist der Bürgermeister auch für die breite Unterstützung: Insgesamt rund 500.000 Euro wurden in das Projekt investiert; zwei Drittel davon übernahmen Bund, Land und EU im Rahmen des österreichischen Programms für ländliche Entwicklung. Die Marktgemeinde Kirchstetten finanzierte den Rest von rund 160.000 Euro.