Es war im Sommer 1998, als Karl J. Mayerhofer auf Burg Taufers in Sand im italienischen Taufers eine Vernissage hatte. Mit auf die Reise ging die Trachtenmusik Kirchstetten, die Singende Säge Wilfried Glas, Gerlinde Schneider am Klavier und der Schriftsteller Manfred Hrubant und viele Freunde.

Dieser Gruß aus Niederösterreich war so erfolgreich, dass die Idee geboren wurde, einen überregionalen Verein für Kunst und Kultur zu gründen. So entstand auch der Name kulturkreiskirchstetten und im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Kulturspangen gegründet. Nun wurde bei der Sommernacht der Kunst, das 20-jährige Jubiläum gefeiert.

1998 war Bettina Dill gerade sechs Jahre alt und hat so den Werdegang verfolgt, war bei vielen Veranstaltungen dabei und so führte sie beim 20-jährigen Bestehen gekonnt durchs Programm. Und Karl J. Mayerhofer bekam für seine Verdienste die Goldene Ehrennadel überreicht.