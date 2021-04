Auf Geld haben es Einbrecher in der Werkstatt von Thomas Diesmayr in Kirchstetten abgesehen. Sie stiegen in der Nacht auf Freitag an der Gebäuderückseite in die Räumlichkeiten in der Wiener Straße ein.

„Sowohl Fenster als auch Tür wurden dabei beschädigt“, berichtet Thomas Diesmayr. Im Inneren durchsuchten sie schließlich alles nach Beute, mit Geld aus der Kasse, die sie aufgebrochen hatten, suchten sie unerkannt das Weite.

Als der Einbruch am Freitagmorgen bemerkt wurde, wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Gleichzeitig bittet Diesmayr via Facebook um Hinweise zur Ausforschung des oder der Täter: „Vielleicht hat ja jemand etwas gesehen?“ Denn die Gebäuderückseite (Richtung Sichelbach) sei von der Bundesstraße gut einsehbar. Hinweise sind bei der Polizei zu melden.