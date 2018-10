Das Stück handelt von einem bayrischen Landrat, der mitten im Wahlkampf von seiner Vergangenheit eingeholt wird: Seine Ex-Freundin aus den wilden 60er- und 70er Jahren besucht ihn und wirbelt ihn und sein konservatives Umfeld völlig durcheinander.

Die turbulente Komödie begeisterte am ersten Aufführungswochenende insgesamt mehr als 200 Besucher. Obmann Alfred Spiegl freut sich über den Erfolg: "Wir haben mit Franz Brixner einen großartigen Regisseur und ein ganz tolles Team. Unser Ensemble ist heuer um drei Schauspieler gewachsen. Es macht einfach Spass, gemeinsam so ein Stück zu erarbeiten".

Das war auch für das Publikum nicht zu übersehen. Schon in der Pause sah man nur lachende Gesichter und Begeisterung für Stück und Schauspieler. Besonders großen Applaus gab's am Ende für Alexandra Fleischl, die als "Hippie-Oma" eine Glanzleistung hinlegte, und für die humorvollen Wortgefechte, die Herbert Moser und Sonja Österreicher unter dem Motto "Was sich liebt, das neckt sich" austrugen. Das Stück ist am kommenden Wochenende nochmals in Kirchstetten zu sehen - Karten gibt's im Gemeindeamt.