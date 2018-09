Im Kirchstettener Dorfarchiv dreht sich im Oktober alles um den Most: Am Samstag, 6. Oktober gibt’s einen Themennachmittag rund um den Most und den Obstbau in der Wienerwaldregion.

Most aus Birnen und Äpfeln und Beerensäfte gehörten lange in der Region zu den Grundnahrungsmitteln. Die Tradition des Mostpressens wird immer mehr verdrängt. Das ZeitZeigen-Team in Totzenbach sammelt engagiert Erinnerungen und Fakten und schenkt am 6. Oktober auch aus.

Wer selbst noch Most presst und seinen Most gerne zur Verkostung bringen möchte, wer Geschichten um das Mostpressen in der Familie teilen will oder noch alte Saft- und Most-Utensilien oder Fotos hat, kann sich melden unter 0681/814 50707.