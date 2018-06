Er kannte fast jeden in seiner Heimatgemeinde, war trotz seines hohen Alters mitten im Gemeindegeschehen dabei und wusste über alles bestens Bescheid. Die Marktgemeinde Kirchstetten hisste nach Bekanntwerden des Ablebens von Leopold Wanderer am Montagmorgen gleich die schwarze Fahne. Auch die NÖN trauert um ihren langjährigen Mitarbeiter, der fast 65 Jahre Woche für Woche Berichte rund um seine Heimatgemeinde lieferte.

Leopold Wanderer wurde am 11. März 1927 als erstes Kind von Leo und Maria Wanderer geboren. Mit neun Jahren verlor er den Vater. Mit 14 begann er eine Bäckerlehre, 1944 kam er zum deutschen Arbeitsdienst, 1945 geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach dem Krieg begann er beim NÖ Straßendienst zu arbeiten, wo er bis zur Pensionierung 1992 als Walzen- und Großgeräteführer und im motorisierten Streifendienst tätig war.



Wanderer hat sich zeit seines Lebens für seine Mitmenschen eingesetzt. Er half sozial Schwächeren und hatte immer ein offenes Ohr. Er war in der Gewerkschaft aktiv, hatte Funktionen in der Kommunalpolitik inne, war Obmann des ÖAAB, initiierte „Essen auf Rädern“ und die Gemeindebücherei, startete eine Hilfsaktion für Kinder aus Siebenbürgen. Auch beim Seniorenbund, beim Verein der Freunde Totzenbachs sowie als ehrenamtlicher Mitarbeiter im Clementinum war er tätig. Für sein großes Engagement erhielt er viele Auszeichnungen, auch zum Ehrenbürger der Gemeinde wurde er ernannt.

„Kirchstetten verliert eine große Persönlichkeit“, ist Bürgermeister Paul Horsak tief betroffen. Leopold Wanderer habe sich mehr als 60 Jahre lang für die Allgemeinheit eingesetzt und war 35 Jahre lang in der Kommunalpolitik tätig. „Sein Ableben ist ein schwerer, großer Verlust für uns“, so Horsak.

Bei all seinem Engagement für die Öffentlichkeit war Leopold Wanderer aber immer auch seine Familie besonders wichtig, Leopold Wanderer hinterlässt seine Gattin Maria, zwei Kinder und zwei Enkelkinder.