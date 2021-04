Der geschäftsführende Gemeinderat Günter Mündl legt sein Mandat zurück. Bei der Gemeinderatssitzung diesen Donnerstag soll sein Nachfolger gewählt werden.

Seit 2015 war Günter Mündl für die ÖVP im Kirchstettener Gemeinderat, nach dem Rücktritt von Ziegelwagner hat er den Kindergartenausschuss übernommen. Aus beruflichen Gründen zieht er sich jetzt aus der Gemeindepolitik zurück. „Es tut mir extrem leid, ich habe gern in der Gemeinde gearbeitet. Es war eine schöne Zeit. Aber ich habe nicht mehr alles unter einen Hut gebracht“, sagt der 51-Jährige im NÖN-Telefonat. Für die politische Tätigkeit fehle im jetzt ein bisschen die Zeit.

Günter Mündl ist seit vielen Jahren beim international agierenden Konzern Le-grand beschäftigt. Er ist im technischen Außendienst für elektronische Produkte für Wien, Niederösterreich und Burgenland tätig. Durch Umstrukturierungen im Unternehmen habe er Aufgaben dazubekommen: „Ich wollte beruflich immer aufsteigen, wer will das nicht, die Herausforderung taugt mir. Aber jetzt muss ich eben Prioritäten setzen.“

Im Februar/März habe er gemerkt, dass sich nicht mehr alles ausgeht, und so habe er sich zum Rücktritt entschlossen. Eines seiner wichtigsten Projekte war der Umbau und die Generalsanierung des Kindergartens Jasminstraße.

Bürgermeister Josef Friedl nimmt die Entscheidung von Günter Mündl mit Bedauern zur Kenntnis, die Zusammenarbeit sei gut gewesen. „Jetzt schauen wir, dass wir einen vernünftigen Nachfolger finden“, so der Ortschef.

Der neue Mandatar soll in der Sitzung am Donnerstag gewählt und angelobt werden. Auch einige Änderungen in den Ausschüssen wird es geben. Die Gemeinderatssitzung hätte eigentlich online am vergangenen Mittwoch stattfinden sollen. Aufgrund des Rücktritts muss aber eine Präsenzsitzung abgehalten werden, deswegen wurde die Online-Sitzung abgesagt. Die Gemeinderatssitzung wird im Feuerwehrhaus stattfinden, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können.