„Ideen liegen in der Luft“: Liesenfeld-Bücher für Kinder & Erwachsene

„Ideen liegen in der Luft. Wenn man eine braucht, muss man nur zugreifen“, erklärt Gabriele Liesenfeld. Die Buchautorin, Trainerin für Glück und Gelassenheit, Seminarleiterin und ehemalige Journalistin ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und lebt seit 1995 in Totzenbach.

Manchmal entdecke sie auch einfach nur ein Bedürfnis nach einem Buch und mache sich an die Arbeit, erklärt die 59-Jährige. So sei das Kinderbuch „Mama, Papa… wie passiert Krieg?“ entstanden. Kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. „Ich habe von Eltern und Pädagogen gehört, wie schwer es ihnen fällt, Kindern zu vermitteln, was Krieg ist und was er bedeutet. Und deswegen habe ich ein Elfenmärchen geschrieben, das eine Parabel über den Krieg ist.“

Egal, wie schwierig alles scheint, es gibt immer eine Lösung

Das Märchen ist spannend und lustig und endet natürlich gut. Denn daran müssten Kinder glauben können, egal, wie schwierig alles scheint, es gibt immer eine Lösung.

Die Totzenbacherin freut sich, dass das Buch überaus gut angekommen ist, sogar die Universität Gießen in Deutschland hat es in ihr Online-Projekt „Die digitale Drehtür“ aufgenommen und es findet nun Verwendung als Ergänzung zum Sachunterricht an Schulen.

„Jetzt wird mein Werk auch in die ukrainische Sprache übersetzt“, jubelt die Autorin. Die Übersetzung entstand auf Initiative einer Leserin, die einer ukrainischen Freundin mit ihrem kleinen Sohn, die aus Butscha geflohen waren, helfen wollte. Ein Buch musste her, um ihrem Söhnchen den Krieg erklären zu können.

Gefunden hat sie Liesenfelds Buch in deutscher Sprache. Daraufhin hat die engagierte Frau Geld gesammelt, ein Übersetzungsbüro gefunden und das Buch in Eigenregie mit Liesenfelds Einverständnis übersetzen lassen. „Ich bin begeistert, dass das Buch rechtzeitig vor Weihnachten fertig geworden ist und über Amazon zu haben ist“, freut sich die Totzenbacherin.

24 weihnachtliche Geschichten

Vier weitere Kinderbücher hat Liesenfeld bereits geschrieben. „Mein wunderbares Weihnachtsbuch 2“ ist kürzlich erschienen, es ist eine Begleitung für die Adventzeit mit 24 weihnachtlichen Geschichten, 24 lustigen Gedichten und 24 Tipps für den Adventkalender. Das Bilderbuch „Die kleine Eule ändert ihre Meinung“ wird gerade fertig. „Es hilft Kindern, eigenen Gefühlen zu vertrauen, damit können Kinder lernen, Grenzen zu setzen, die ihnen guttun. Gerade stillen, sensiblen Kindern fällt es manchmal schwer, andere einzuladen oder auch mal Stopp zu sagen.“

Darüber hinaus gibt es bereits drei Ratgeber-Bücher für Erwachsene aus der Feder Liesenfelds. Sie unterstützt als Trainerin Menschen in Einzelgesprächen und in Kursen dabei, ihr Leben bewusst zu gestalten.

In ihren Ratgebern gibt sie Menschen verständliche, einfache Werkzeuge in die Hand, „damit sie aus jedem Tal glücklich wieder auf den Berggipfel steigen können.“ „Meine Reise zur Gelassenheit“, „Du musst nicht glücklich sein, aber du kannst!“ und „Gelassenheit zum Mitnehmen“ sind die Titel. „Ich habe mich entschlossen, meine Bücher im Eigenverlag herauszugeben, auf diese Weise habe ich die Entscheidungsgewalt über Inhalt und Umschlag und kann in meinem eigenen Tempo arbeiten“, erklärt die Autorin,.

Sie schätzt es sehr, Totzenbacherin zu sein: „Ich liebe mein gemütliches Haus, die wunderschöne Gegend und die freundlichen Menschen hier.“

