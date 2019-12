Gerald Waldschütz von den Grünen hat Kandidaten für seine Partei gesucht – mit einem Schreiben, das er vor mehreren Wochen an alle Haushalte geschickt hat. Aber: „Die Post hat mich im Stich gelassen“, seufzt er. Viele Haushalte hätten den Postwurf nicht bekommen. In Kirchstetten habe die Verteilung funktioniert, nicht aber in Totzenbach. Waldschütz hat sich bei der Post beschwert, aber keine Reaktion bekommen.

Immer wieder gibt es in Kirchstetten Probleme mit der Postzustellung, viele Leute sind erbost. Auch Bürgermeister Paul Horsak ärgert sich, denn auch bei der Zustellung der Gemeindezeitung gab es Probleme: „150 von 900 Gemeindezeitungen wurden nicht ausgeteilt“, berichtet der Ortschef: „Zwei Pakete sind bei uns am Gemeindeamt aufgetaucht. Das ist ärgerlich. Es kostet ja alles Geld.“

Beschwerdebrief von der Gemeinde

Die Gemeinde hat sich bei der Post beschwert. Die Antwort sorgt für zusätzlichen Ärger. Denn das für die Info-Sendungen bezahlte Entgelt wird nicht rückerstattet: Die Post hafte nur für den Fall, dass mehr als 25 Prozent einer Auflieferung nicht oder verspätet an die Empfänger zugestellt wurde und der Absender dies nachweist. Die Haftung der Post bestehe nur für den Teil der Auflieferung, bei dem die Nicht- bzw. Schlechterfüllung nachgewiesen wurde.

Die NÖN hat bei Post nachgefragt, was da schief läuft. Pressesprecher Michael Homola erklärt, dass sich im Fall der Aussendung der Grünen der Zusteller – es war eine Vertretung im Einsatz – nicht mehr erinnern kann. Im Fall der Gemeindezeitung hab der Zusteller 75 Sendungen wieder abgeholt und an jene Kunden zugestellt, die reklamiert hatten, keine Gemeindezeitung bekommen zu haben.

Aufgrund der Beschwerden habe es eine Nachschulung bzw. Sensibilisierung der Mitarbeiter gegeben, fügt Homla noch an.