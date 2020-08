Mit den beiden Ponys "Turtle" und "Sunny", den beiden Eseln "Benji" und "Blümchen" sowie mit "Bambi" und "Mecki", den beiden Ziegen am Hof von Daniela Maleschek dürfen die Kinder herumtollen oder aber auch sich - ganz ruhig - an die vielen Haserln am Sonnenkogl-Hof kuscheln. Die Tiere werden auch gemeinsam versorgt, gefüttert und geputzt. Gespielt werden darf auch am vorbeifließenden Bächlein oder in den angrenzenden Wäldern. "Dort sammeln wir Rinden oder Bockerl und veranstalten damit Spiele", erklärt Daniela Maleschek, Personal Coach im Tiergestützten Setting.

Christian Barnath und Sven Vajda von P3tv waren vor Ort und filmten für einen Beitrag, der ab Dienstag zu sehen ist.

Das einzigartige NÖ Projekt Projekt, das Kindern tolle Ferienwochen bietet und die Eltern gehandicapter Kinder entlastet, läuft mit Ende nächsten Jahres aus, daher wird nach Sponsoren gesucht.