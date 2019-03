Hochbetrieb herrscht in den kommenden Wochen auf der Kirchstettener Großbaustelle beim Kindergarten in der Jasminstraße. Das Gebäude, das Anfang der 1980er Jahre in Betrieb genommen wurde, wird heuer erstmals einer Generalsanierung unterzogen und dabei auch den geänderten räumlichen Rahmenbedingungen angepasst. Ein Büroraum und ein Multifunktionsraum werden neu geschaffen, die Sanitäranlagen und auch die Gruppenräume werden komplett saniert.

„Wir liegen gut in der Zeit und auch gut im Budget“

Die Baumaßnahmen im Außenbereich, mit denen zwei kleine Seitenterrassen in das Gebäude integriert wurden, sind abgeschlossen. In den nächsten Wochen folgen die Isolierung und die Erneuerung des Zugangs. Danach folgt die Generalsanierung der Gruppenräume und des Turnsaals.

„Wir liegen gut in der Zeit und auch gut im Budget“, sagt Gemeinderat Günter Mündl, der das Projekt für die Marktgemeinde koordiniert. Ende Juni wird zunächst bei laufendem Betrieb der Turnsaal umgebaut, bevor in den Sommermonaten der gesamte Kindergarten geschlossen wird. Dann kommen auch die Gruppenräume dran.

Die Ferienbetreuung der Kinder wird heuer an den beiden anderen Kindergarten-Standorten stattfinden. Geplant ist der Abschluss der Arbeiten bis September. „Mit Beginn des neuen Schuljahrs soll alles fertig sein. Wenn alle so sehr an einem Strang ziehen, wie bisher, dann geht sich das aus“, so Gemeinderat Mündl.