Ein erstes Wahrzeichen hat die Region für die Corona-Epidemie bereits bekommen. Tischler Peter Holzapfel stellte vor dem Kirchstettener Feuerwehrhaus die erste „Corona-Bank“ auf. Auf den beiden Sitzflächen der Bank sitzt man automatisch mit einem Meter Sicherheitsabstand. „Wir hatten vor der Feuerwehr eigentlich immer eine Bank“, so Holzapfel, „und ich habe mir gedacht, dass passt einfach jetzt.“ Zusammengezimmert war die Bank in ein paar Stunden. Erste Rückmeldungen gab’s bereits: „Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass das gleich so stark ausprobiert wird, es war mehr als Gag gedacht.“

Bei der Feuerwehr ist die Corona-Bank ein Lichtblick in nicht ganz leichten Tagen. Die für den 1. Mai geplante Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses musste verschoben werden. „Wir können momentan noch keinen Ersatztermin nennen“, so Kommandant Christian Dienstl, „aber nachgeholt wird die Eröffnung auf jeden Fall“.

Der Feuerwehrbetrieb hat sich auch an den neuen Rahmenbedingungen zu orientieren. „Sitzungen haben wir per Video-Konferenz, bei Einsätzen schauen wir darauf, dass wir uns so aufteilen, dass wir die Ressourcen so einsetzen, dass wir nicht die Einsatzbereitschaft verlieren“. Das heißt: Ist der Kommandant auf einem Einsatz, bleibt der Stellvertreter zu Hause. Ausgesetzt sind auch alle anderen Aktivitäten wie Trainings der Wettkampfgruppen, Wettbewerbe und Feste. „Es ist für uns keine einfache Zeit, wie für viele Vereine und Organisationen haben wir sicher heuer auch einen Einbruch bei den Einnahmen“, so Dienstl. Positiv: Die Arbeiten am Feuerwehrhaus sind – bis auf Kleinigkeiten – abgeschlossen. Die Kameraden sind stolz auf „ihr“ Schmuckkästchen.