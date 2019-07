Am 1. Mai 2020 wird die Eröffnungsfeier des Feuerwehrhauses in Kirchstetten stattfinden. „Den Termin haben wir in der Kommandositzung festgelegt“, informiert Kommandant Christian Dienstl.

Auf die Frage, wie das Bauprojekt läuft, antwortet der neue FF-Chef: „Es läuft sehr gut, wir nehmen die letzen zwei Großprojekte in Angriff.“ Dabei handelt es sich um die Fassade des Verwaltungstrakts und um die Gestaltung der Außenanlagen. „Wenn das Wetter mitspielt, wird alles noch heuer realisiert. Nächstes Jahr sind dann nur noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen“, hält Christian Dienstl fest.

Zufrieden mit dem Baufortschritt ist auch Bürgermeister Paul Horsak. Er sagt auf Anfrage der NÖN: „Es läuft alles, und es sollte alles heuer fertig werden.“ Das Projekt sei sowohl im Zeitplan und auch im Finanzplan, so Horsak.