Im Schloss Totzenbach fand der Neujahrsempfang der Gemeinde statt. Bürgermeister Paul Horsak blickte gemeinsam mit dem Gemeinderat zurück auf ein ereignisreiches Jahr. Die Gemeinde nutzte die Gelegenheit auch, um Danke zu sagen. Nicht nur bei den Gemeindebediensteten, den Obleuten der Vereine und den vielen freiwilligen Helfern, sondern auch bei einigen, die durch ihre Arbeit viel zum Erfolg der Marktgemeinde in den letzten Jahren beigetragen haben.

So erhielt die langjährige Leiterin der Gemeindebücherei, Leopoldine Klarer, als Dank für die ehrenamtliche Tätigkeit, die sie seit vielen jahren ausübt, ebenso eine Ehrung wie auch die beiden Musiker Johannes Hölzl und Stefan Mandl. Sie haben in den letzten Jahren wesentlich zum Status der Kirchstettener Blasmusik als einer der besten Kapellen des Landes beigetragen. Mit einer Auszeichnung verabschiedet wurde auch der Böheimkirchener Postenkommandant Gebhard Hauser, der im vergangenen Jahr in den Ruhestand getreten ist.