Die Digitalisierung hält Einzug in den Kindergärten – aktuell in Form einer Roboterbiene. Durch die sogenannte „Bee-Bot“ wird den Kindern erstes Programmieren spielerisch vermittelt.

Alle Landeskindergärten erhalten von der NÖ Landesregierung einen solchen „Bee-Bot“. Dieser gehorcht einfachen Befehlen, welche von den Kindern eingegeben werden. Auf diese Weise werden räumliches Denken und das mathematische Verständnis hervorragend geschult.

Im Kindergarten in der Jasminstraße lernen die Kinder zudem mit einem Tablet mit Lautsprechern und einer Software des Landes spielerisch Englisch. Dieses digital unterstützte Englisch-Lernen ist durch eine Initiative der Eltern möglich. Das Tablet wurde von Spendengeldern der Eltern angekauft.

Der Kindergarten in der Jasminstraße bekam vor kurzem Besuch vom ORF NÖ. Als besonders vorbildlicher Kindergarten war der Beitrag in NÖ-Heute am 17. Dezember in einem Beitrag zu sehen.

Wer die Sendung verpasst hat, kann den Beitrag noch eine Woche unter https://tvthek.orf.at online anschauen.