„Sie haben Ihrer Ex mit Verletzung der Ehre gedroht“, wirft ein Strafrichter einem 62-jährigen Kirchstettner vor. „Wenn Sie Ehre hätte, hätte sie mir solche Fotos gar nicht geschickt“, kommt es harsch von dem Angeklagten zurück im Prozess am Landesgericht.

Fotos seiner ehemaligen Freundin drohte der Mann nach Beziehungsende an deren Arbeitgeber zu schicken. Per E-Mail schrieb er: „Ich schicke intime Fotos in erotischer Unterwäsche an deine Arbeitsstelle, damit man sieht, wie du dich benimmst.“ An seiner Ex lässt er kein gutes Haar. „Ich habe gesehen, wie sie wirklich ist. Sie hat mich tyrannisiert. Ich wollte nur meine Ruhe haben“, erklärt der Angeklagte das Motiv. Und er meint: „Sie weiß aber genau, dass ich es nie gemacht hätte.“

Ex hatte schlaflose Nächte

Schlaflose Nächte bereitet habe die Aktion dem Opfer. „Wenn er es gemacht hätte, hätte das katastrophale Folgen für mich gehabt“, sagt die Frau im Prozess. Ob sie vermutet, warum der Angeklagte ihr gedroht hat? „Ich habe auf seine Anrufe nicht mehr reagiert, weil ich von ihm meine Ruhe haben wollte“, sagt sie.

Der Richter spricht den 62-Jährigen schuldig und verurteilt ihn wegen gefährlicher Drohung zu 1.400 Euro Geldstrafe (nicht rechtskräftig). „Der Angeklagte hat die Tat aus einer Beziehungskiste heraus begangen. Meistens verlieren beide Teile den Bezug zur Realität. Dann sind viele Emotionen im Spiel. Welche, kann ich nicht genau sagen, das macht ein Psychotherapeut. Ich vermute aber, dass der Angeklagte aus Wut heraus gehandelt hat“, sagt der Richter.