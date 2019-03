Kingsley Uzor, Moderator des Pfarrverbandes Böheimkirchen-Kirchstetten-Totzenbach und Maria Jeutendorf, war zwei Wochen in seiner Heimat Nigeria. Der Hauptbeweggrund dieses „Arbeitsurlaubes“ war die weitere Umsetzung seines Schulprojektes „Bright Stars Foundation Schools“. Am Freitag hielt er auf Einladung des Katholischen Bildungswerks den Vortrag „Meine Heimat Nigeria“ und informierte über sein Projekt.

Die Bauarbeiten sind im Gang. | NOEN

Im Sommer 2018 hatte Kingsley das Grundstück für sein Schulprojekt erworben. Damit soll Kindern und Jugendlichen in Nigeria - einem Staat mit über 200 Millionen Einwohnern - eine solide Ausbildung geboten werden. „Ich möchte den Menschen in meiner Heimat Nigeria etwas zurückgeben“, so der Priester.

Der Bau des Schulzentrums umfasst vier Gebäude: einen Kindergarten und Computerraum, eine Volksschule, ein Gymnasium und ein postgraduelles Ausbildungszentrum. „Das Schulzentrum soll Lernort für insgesamt 700 Schülerinnen und Schüler werden. Die Errichtung des Gymnasiums wird mit geschätzten 160.000 Euro den Löwenanteil der Kosten dieses Projektes verschlingen“, berichtet der Böheimkirchener Pfarrer. Mitreißend war der Bericht für die über 80 Besucher: Das händische Schlägern der großen Bäume brachte die Werkzeuge zum Bersten und stellte die erste große Herausforderung bei der Rodung des Grundstückes dar.

Die zweite Schwierigkeit lag in der Beschaffung der Baumaterialien. Im Sommer ist Regenzeit in Nigeria und auf den ausgeschwemmten Straßen gab es für die LKW mit den Baumaterialien oft kein Weiterkommen. Trotz der widrigen Umstände konnte das Fundament des Gymnasiums gemacht werden. Während Kingsleys letztem Aufenthalt in Nigeria im Februar war Trockenzeit. Aus diesem Grund beauftragte Kingsley zusätzliche Bauarbeiter um einen maximalen Baufortschritt zu erzielen. Die Bodenplatte wurde betoniert und mit dem Mauern der Ziegelwände begonnen. Auf der gesamten Baustelle gibt es keinen Strom und für die Wasserversorgung wurde ein Wassertank angekauft. Die Betonsteine fürs Fundament wurden von Hand gemacht.

Der Beton für die Bodenplatte wurde händisch ohne Mischmaschine gemischt und mit Behältern auf dem Kopf transportiert. Auch während der Abwesenheit von Kingsley Uzor laufen die Bauarbeiten weiter: Pater Charles, ein Priesterfreund von Kingsley, ist stellvertretender Bauleiter und achtet gemeinsam mit einem Architekten darauf, dass auch weiterhin alles gut läuft. Die Gelder aus dem Pfarrverband Böheimkirchen-Kirchstetten-Totzenbach-Maria Jeutendorf leisten einen wesentlichen Beitrag zur Realisierung. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet.